Rathenow Jeweils mit Beginn der neuen Legislaturperiode entsendet die Stadtverordnetenversammlung Politiker aus ihren Reihen in die Aufsichtsräte jener Unternehmen, die Rathenow gehören bzw. an denen die Stadt beteiligt ist. Sie ist zu 100 Prozent Eigentümerin folgender Unternehmen: Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH Rathenow, Rathenower Wärmeversorgung GmbH und Optikpark Rathenow GmbH. Zu 50 Prozent gehört ihr die Kulturzentrum Rathenow GmbH.

Jeweils fünf Stadtverordnete kontrollieren die Gesellschaften. Für das Kulturzentrum (KuZ), das zur anderen Hälfte dem Landkreis Havelland gehört, sind es zwei SVV-Mitglieder. Ebenso für die über die Wärmeversorgung beteiligte Rathenower Netz GmbH (RNG). Zudem ist der Bürgermeister im Aufsichtsrat des Optikparks, der KWR und des KuZ vertreten.

Die 1991 gegründete Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH Rathenow wies im Beteiligungsbericht der Stadt für das Jahr 2016 einen Jahresüberschuss von mehr als 850.000 Euro aus. 2009 bis 2016 reduzierte sich der Wohnungsbestand der Gesellschaft um 672, vor allem durch Rückbau im Rahmen des Stadtumbaus Ost. In dieser Weise reduzierte sich die Leerstandsquote in diesem Zeitraum von 22,81 auf 3,36 Prozent. 2016 entsprach der Wohnungsbestand der KWR (ohne Ortsteile) rund 18,5 Prozent des Rathenower Wohnungsmarktes. Damit ist die KWR noch immer der größte Wohnungsanbieter in der Kreisstadt. Die KWR ist ihrerseits zu 100 Prozent an der 1996 gegründeten KWR Sercive GmbH beteiligt, die für 2016 einen Verlust von rund 60.000 Euro auswies.

Bis Ende 2018 hielt die Stadt Rathenow knapp 94 Prozent der Technologie- und Gründerzentrum GmbH im Grünauer Fenn. Mit rund sechs Prozent war die Stadt Premnitz beteiligt. Mit Beschluss der Stadtverordneten vom September 2018 wurde das TGZ zum Verkehrswert von rund 1,54 Millionen Euro an die KWR verkauft. Nach schwierigen Anfangsjahren schrieb das TGZ zuletzt schwarze Zahlen. Zwei Drittel des erzielten Verkaufserlöses will die Stadt 2020 in den ersten Sanierungsbauabschnitt in der Seeger-Grundschule investieren.

Die 1991 gegründete Rathenower Wärmeversorgung GmbH wies 2016 einen Jahresüberschuss von über 700.000 Euro aus. Die durch die Wärmeversorgung betriebene Schwimmhalle machte in den letzten Jahren, trotz Zuschuss der Stadt, regelmäßig Verluste. Die Brutto-Gewinnausschüttung lag 2016 mit 240.000 Euro aber deutlich über dem Zuschuss von knapp 35.000 Euro. An der 2012 gegründeten Rathenower Netz GmbH ist die Wärmeversorgung zu 65 Prozent beteiligt, 35 Prozent der Gesellschaft gehören der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH. Der Jahresüberschuss betrug 2016 rund 50.000 Euro.

Die 2001 gegründete Optikpark Rathenow GmbH sowie die ebenfalls 2001 gegründete Kulturzentrum Rathenow GmbH sind freilich als Kulturbetriebe rein ökonomisch nicht rentabel. 2016 wurde im Optikpark ein Verlust von rund 160.000 Euro erwirtschaftet. Der Zuschuss der Stadt an Personal- und Sachkosten betrug dort seinerzeit 450.000 Euro, im Kulturzentrum belief er sich auf 551.000 Euro.