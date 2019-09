Roland Becker

Velten (MOZ) Obwohl Stadler den Weltmarkt als turbulent bezeichnet, legt der schweizerische Schienenfahrzeughersteller mit Standorten in Velten und Pankow eine nach eigenen Angaben gute Halbjahresbilanz vor. Im ersten Halbjahr habe der Umsatz rund eine Milliarde Euro betragen. Als "erfreulich" wird der Auftragseingang bewertet, der sich von Januar bis Juli auf 2,1 Milliarden Euro belief. Im Vergleichszeitraum 2018 seien es nur 1,38 Millionen Euro gewesen. Der Bestand an Aufträgen summiere sich damit auf 13,2 Milliarden Euro. Für die deutschen Werke, so teilt das Unternehmen mit, liege der Auftragseingang bei 1,56 Milliarden Euro. Berücksichtigt seien dabei nur Aufträge, die bereits eine rechtsgültige Vertragsunterschrift haben. Die neuen Verträge betreffen unter anderem Lieferungen nach Schleswig-Holstein. Bei Stadler in Pankow und Velten werden derzeit U-Bahnen und – gemeinsam mit Siemens – die neue S-Bahn für Berlin gebaut.