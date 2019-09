Frankfurt (Oder) (MOZ) Dass sich Brandenburgs Gesundheitsministerin vor Krankenhausdirektoren für den Erhalt der märkischen Kliniklandschaft ausspricht und dem oberste Priorität einräumt, dürfte die Anwesenden in Kremmen kaum überrascht haben.

Mit dieser Aussage hat sich Susanna Karawanskij (Linke) nicht unbedingt weit aus dem Fenster gelehnt, sondern nur das wiederholt, was sie schon Mitte Juli betonte, als eine Studie der Bertelsmann-Stiftung die Schließung kleiner Kliniken in Deutschland empfahl. Zudem ist die alte Landesregierung und damit auch die Gesundheitsministerin ohnehin in der Nachspielzeit – niemand weiß, welche Partei das Ressort künftig besetzen wird.

Die Krankenhausmanager Brandenburgs können indes gelassen auf die Regierungsbildung schauen. Bei allen Unterschieden von links, rechts und Mitte bestand im Wahlkampf Konsens zwischen den Parteien, dass eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung Priorität haben muss.

Viel entscheidender ist ein anderes Problem, das die Ministerin nicht so deutlich angesprochen hat: Wie gelingt es künftig, Ärzte und medizinisches Personal in zum Teil entlegene Kliniken in der Uckermark oder der Prignitz zu locken? Eine Lösung für diese Frage haben sämtliche bisherige Landesregierungen nicht liefern können. Und von der Opposition kommen auch kaum hilfreiche Vorschläge. Die AfD fordert gar noch strengere Kriterien für die Zulassung von Ärzten aus Drittstaaten.