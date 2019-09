Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung fordert, die Grund- und Gewerbesteuer in Eisenhüttenstadt zu senken. "Da sich die wirtschaftliche Lage der Stadt wesentlich verbessert hat, sehen wir eine Senkung der Steuern als überfällig an", begründet die Fraktionsvorsitzende Ingrid Freninez den CDU-Antrag, der in der nächsten Stadtverordnetenversammlung behandelt werden soll.

Aus Sicht der CDU könnten sich durch solch eine Maßnahme Gewerbeansiedlungen und Wohnungsbau attraktiver entwickeln. Außerdem würden Gewerbetreibende und Grundstückseigentümer entlastet. Was die CDU nicht sagt: Auch Mieter würden entlastet. Denn die Grundsteuer wird auf die Betriebskosten umgelegt.

Tatsächlich schwimmt die Stadt förmlich im Geld, beziehungsweise sprudeln die Einnahmen mehr, als zu Beginn des Jahres vorhergesehen.

So liegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer zum jetzigen Zeitpunkt deutlich über dem Planansatz. Zu Beginn des Jahres hatte Kämmerin Gudrun Grund mit 9,9 Millionen Euro aus der Steuer gerechnet. Bis Ende Juni konnten aber schon 17,2 Millionen Euro verbucht werden. "Die Mehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus Veranlagungen mehrerer Unternehmen aus dem Jahr 2017", sagt Gudrun Grund. Das ist eine Tendenz, die sich auch schon in den Vorjahren gezeigt hat. Angesichts der guten Konjunktur sprudeln die Steuereinnahmen. Gudrun Grund schränkt allerdings den Geldsegen ein: "Die Mehrerträge sind differenziert zu betrachten. 5,7 Millionen Euro davon wirken nur als Einmal-Effekt in diesem Jahr."

Mehr Geld von den Stadtwerken

Auch bei anderen Steuern ist ein deutliches Plus zu verzeichnen, was sich allerdings in der Kasse kaum bemerkbar macht. So liegt die Zweitwohnungssteuer 170 Prozent über Plan. Unterm Strich sind das allerdings nur insgesamt 13 500 Euro. Auch bei der Hundesteuer sind Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Deutlich über Plan liegen auch die sogenannten sonstigen Finanzerträge mit 1,5 Millionen Euro, rund 500 000 Euro mehr als geplant. Unter Finanzerträge fällt die Gewinnabführung der Stadtwerke an die Stadt mit rund einer Million Euro. In diesem Jahr gab es eine zusätzliche Gewinnausschüttung in Höhe von 250 000 Euro. Die restlichen Mehrerträge resultieren überwiegend aus Zinserträgen wegen Steuernachzahlungen, erklärt Gudrun Grund.

Die gute Einnahmesituation führt allerdings dazu, dass die Stadt mehr Kreisumlage zahlen muss. Auch haben die guten Steuereinnahmen zur Folge, dass in den kommenden Jahren die Schlüsselzuweisungen, die die Stadt vom Land erhält, eher sinken.

Derweil schmilzt der Schuldenberg der Stadt. Der Bestand an Kassenkrediten, also eigentlich kurzfristigen Krediten, beträgt momentan rund 31 Millionen Euro, vor einem Jahr waren es noch 43 Millionen Euro. Entsprechend gering ist die Zinsbelastung: Im ersten Halbjahr mussten gerade einmal 55 000 Euro gezahlt werden.