Bergholz

Brandenburg an der Havel (Polizeidirektion West) Eine kleinere Menge Betäubungsmittel stellten die Beamten der Polizeidirektion West bei einem 18-Jährigen am Mittwochabend in der Bergstraße/ Ecke Willi-Sänger-Straße sicher. Er war gemeinsam mit einem 20-Jährigen zuvor von Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie sich unberechtigter Weise auf dem Gelände der ehemaligen Fleischfabrik aufhielten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten die 18 und 20-Jährigen auf dem einsturzgefährdeten Ruinengelände feststellen. Sie erhielten einen Platzverweis und mussten das Gelände verlassen. Gegen beide Männer werden nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.