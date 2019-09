Unfall auf der A 12: Am 13. Juni rückte die Storkower Feuerwehr auf den Autobahnabschnitt in Richtung Fürstenwalde aus. © Foto: Freiwillige Feuerwehr Storkow

Der Waldboden ist schwarz: Ein Storkower Feuerwehrmann löscht Flammen nahe Limsdorf. Am 3. Juni fand dieser Einsatz statt. Es brannte auf einer Fläche von etwa eineinhalb Hektar. © Foto: Freiwillige Feuerwehr Storkow

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Der Jubiläumseinsatz führte ins Gewerbegebiet. Am 27. August, kurz nach Mitternacht, rückte die Storkower Feuerwehr zum 200. Mal in diesem Jahr aus, zur Unterstützung kamen Einsatzkräfte aus Philadelphia, Kummersdorf, Görsdorf, Groß Eichholz und Wendisch Rietz hinzu. Eine Brandmeldeanlage hatte ausgelöst – es war ein Fehlalarm, wie sich vor Ort herausstellen sollte. Die Freiwilligen zogen wieder von dannen und konnten ihren unterbrochenen Nachtschlaf fortsetzen.

Der Einsatz war typisch für viele andere. Gerade mal fünf Stunden zuvor hatten sich die Pieper der Feuerwehrleute schon einmal gemeldet, und auch da war eine Brandmeldeanlage im Gewerbegebiet der Auslöser. Eine Kolonne Feuerwehrautos bahnte sich ihren Weg durch die Stadt, um wenig später unverrichteter Dinge wieder ins Gerätehaus in der Gerichtstraße zurückzukehren. Am 1. September, beim 204. Einsatz, ging es nach Hubertushöhe – wieder eine Brandmeldeanlage, wieder ein Fehlalarm.

Ironische Zeilen auf Facebook

Auf ihrer Facebook-Seite sah sich die Feuerwehr daraufhin zu einem Post voller Ironie veranlasst. "Heute Mittag trafen sich die Feuerwehren der Umgebung zur regelmäßigen Sitzung der Selbsthilfegruppe ,Meine Brandmeldeanlage und ich‘ im Ortsteil Hubertushöhe. Trotz der zahlreichen Teilnahme und Spurensuche konnten wir dem Gastgeber die Sorgen und Nöte, welche zum Treffen führten, leider nicht entlocken. Wann und wo die nächste Sitzung stattfindet, kann erst spontan bekanntgegeben werden. Wir hoffen aber wieder auf rege Teilnahme und dass alle Probleme endlich geklärt werden können", heißt es dort.

Stadtwehrführer Frank Ebert, der für die Beiträge der Feuerwehr auf Facebook allerdings nicht verantwortlich ist, kennt das Problem nur zu gut. "Die Brandmeldeanlagen sind leider oft schlecht gewartet oder veraltet", sagt er. Dennoch sei die Feuerwehr natürlich verpflichtet, jedes Mal auszurücken. Außerdem gebe es Fälle, in denen falsches Arbeiten eine Anlage auslöse – wie ganz aktuell am Mittwochabend. "Bei der Firma Friki kam es bei Reinigungsarbeiten mit einem Dampfstrahler zum Alarm", schildert er den 205. und mit Stand Donnerstagnachmittag bislang letzten Einsatz der Storkower Feuerwehr in diesem Jahr.

Dass die Gesamtzahl der Einsätze der Storkower Feuerwehr bereits Anfang September fast das Niveau des gesamten Vorjahres (211) erreicht hat, sieht er hingegen eher gelassen. "Das ist von Jahr zu Jahr verschieden", sagt er. Bei einem großen Teil der Fälle gehe es um Einsätze des First-Responder-Teams der Feuerwehr, um Erste Hilfe zu leisten, bevor der Rettungsdienst des Landkreises Oder-Spree eintrifft. Gut zehn Storkower Feuerwehrleute verfügten über eine entsprechende Ausbildung.

"Wenn wir eines Tages an die Grenzen unserer Belastbarkeit kommen sollten, müssten wir diese Einsätze weglassen", sagt Ebert. Es geht dabei um eine freiwillige Aufgabe der Feuerwehr; der Stadtwehrführer sieht daher den Landkreis in der Verantwortung. "Wenn er die Hilfsfristen nicht mehr einhalten kann, muss er einen zweiten Rettungswagen in Storkow stationieren", sagt er. Entspannt habe sich hingegen die Lage auf der Autobahn. Seit dort die Bauarbeiten beendet sind, sei die Zahl der Einsätze zurückgegangen. Die Storkower Feuerwehr wird dorthin zur Amtshilfe alarmiert, wenn die zuständige Feuerwehr aus Spreenhagen Unterstützung braucht.

Eigentümer müssen zahlen

Bestehen bleibt aber das Problem mit den Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen. Wenigstens auf den Kosten bleibt die Stadt Storkow da allerdings nicht sitzen. "Der Eigentümer der Anlage bekommt bei einem Fehlalarm von der Stadt eine Rechnung", erläutert Ebert. Deren Höhe richte sich nach der Zahl der Fahrzeuge und Einsatzkräfte sowie nach der Dauer des Einsatzes.