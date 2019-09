Martin Risken

Klein-Mutz (MOZ) Die durch die Bürgerinitiative "Gegen Massentierhaltung" aufgeheizte Stimmung gegen die Erweiterung des Grüpa-Hofes in Klein-Mutz will die Eigentümerfamilie Paries Aufklärung entgegensetzen. In einem Bürgergespräch, das die BI bereits für sich als Runder Tisch vereinnahmt hatte, soll es am 17. September ab 19 Uhr in der Gaststätte Michael um die Entwicklung auf dem Grüpa-Hof gehen.

Als Experten konnten Gisela, Andreas und Christian Paries Uwe Becherer vom Bioland-Verband, Dirk Artmann als Berater Landwirtschaft 2030, Matthias Thorwirth vom Planungsbüro Matthias Thorwirth sowie Tim Thiele als Leiter Pflanzenbau des Grüpa-Hofes gewinnen. "Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Sie als Bürgerinnen und Bürger unseres Ortes über unsere Zukunftsplanungen zu informieren. Als junge landwirtschaftliche Unternehmer planen wir unseren Betrieb zukunftsfähig zu machen, in moderne, tiergerechte Haltungsformen zu investieren und dauerhaft gute Arbeitsplätze in unserer Region zu sichern", heißt es in der Einladung an die Klein-Mutzer. Bereits seit Jahren bereitet sich der Grüpa-Hof auf die Umstellung zum ökologisch wirtschaftenden Betrieb vor. Ab dem Jahr 2021 wolle der Hof erstmals Biomilch nach den Regeln des Bioland-Verbandes produzieren. Beim Bürgergespräch soll es Antworten auf die Fragen geben: "Was bedeutet das für unseren Beitrag zu Natur-, Umwelt- und Klimaschutz? Was bedeutet das für die Tierhaltung, wohin liefern wir unsere Biomilch?"

Der von der BI kritisch gesehen Ausbau der Stallanlagen wird von der Familie Paries als "Modernisierung für die Zukunft" gesehen. Der Grüpa-Hof sei ein echter Familienbetrieb. Trotz des niedrigen Milchpreises für die Erzeuger sei es an der Zeit, "unseren Betrieb auch für die nächste Generation aufzustellen". Die bestehende Hof-Infrastruktur müsse erneuert werden. Welche Vorteile für die Milchvieh-Herde und die Mitarbeiter entstehen werden, auch darum wird es in dem Bürgergespräch gehen. "Wo soll der Neubau entstehen und was verändert sich?" – Antworten darauf soll es am 17. September geben. Ein aktiver ländlicher Raum und Landwirtschaft sollen sich keineswegs ausschließen. Die Losung heiße: Miteinander statt gegeneinander. Denn Landwirtschaft bleibe auch in Zukunft wichtig, betonte die Familie. Mit Verantwortung und nachhaltigem Denken bewirtschafte sie den Hof. "Dabei sind Klimaschutz, natürliche Kreislaufprozesse zur Bodenerhaltung oder die Pflege von Naturflächen die Aufgaben, die uns täglich beschäftigen", heißt es in der Einladung. Vom geplanten neuen Güllebecken am Ortsrand ist in der Einladung allerdings nicht explizit die Rede. Dass es für dieses Vorhaben bereits einen Bauantrag gibt, bestätigte Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) bereits in den vergangenen Woche im Hauptausschuss. Der Antrag sei beim Landkreis Oberhavel eingereicht worden. Nun sei die Kommune gefordert, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Die Prüfung dazu laufe. Wie das weitere Prozedere dazu sein wird, ließ er noch offen.

Die von Kuno und Gudrun Lomas gegründete Bürgerinitiative läuft derweil Sturm gegen das Vorhaben, das bei weitem nicht alle Klein-Mutzer kritisieren. Zumindest weigerte sich einige, sich an der Unterschriftensammlung zu beteiligen, weil sie Nachteile fürchten. Am Ende unterzeichneten 150 Menschen die Petition, mit der die Gegner das Vorhaben des Grüpa-Hofes verhindern wollen.

"Unter den betroffenen Anwohner, die im Wohnviertel Badinger Straße in der Nähe der Stallungen des Grüpa-Hofes schon jetzt massiv leiden, machte sich Unmut und Protest breit über massiven täglich Einsatz schwerer Technik und Transporter, nächtliche Milchtransporte, tägliche Mist- und Gülletransporte, Schäden an Straßen, Häusern und Schädigung der Lebensqualität der Klein-Mutzer Dorfbewohner bei Tag und Nacht", behauptete die BI. So werde die ländliche Idylle zum Höllentrip, sollte die Expansionspläne durch die Behörden genehmigt werden, wogegen die BI vorgehen möchte. Ob sie das Vorhaben juristisch stoppen kann, bleibt fraglich.