MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gegen 17.15 Uhr wurden Polizisten am Donnerstag zu einem Unfall in die Heinrich-Zille-Straße gerufen. Dort hatte nach ersten Erkenntnissen ein Seat am Fahrbahnrand gestanden, als ein 32-jähriger Radfahrer in Richtung Schwarzer Weg vorbeiradelte. Dabei stieß das Fahrrad gegen das Auto, wobei ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die herbeigerufenen Beamten, dass von dem Radfahrer Alkoholgeruch ausging. Ein entsprechender Test zeigte 2,05 Promille. Anschließend begleiteten die Polizisten den 32-Jährigen zur Blutentnahme.