Frankfurt (Oder) (MOZ) Polizisten haben in Booßen einen betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Am frühen Donnerstagmorgen stoppten die Beamten einen Renault in der Berliner Straße. Beim Fahrer des Wagens stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Atemtest erbrachte den Wert 1,38 Promille. Für den 58-jährigen Delinquenten war die Fahrt damit beendet. Er musste eine Blutprobe abgeben und wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.