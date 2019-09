Tobias Stöckel

Lindow Ist es nun Irrsinn oder Mut? Fakt ist, die Lindower bringen vier Mannschaften in den Spielbetrieb. Dieses Experiment war vor ein paar Jahren zwar in die Hose gegangen. Dennoch soll der nachrückenden Jugend, vornehmlich von Granseer, Templiner und Zehdenicker Schulen, eine Plattform geboten werden. Volleyball im Team zu spielen, das ist wahrlich nur noch punktuell möglich, weil auch diese Sportart unter schwindendem Interesse zu leiden hat.

Dennoch wagt der ranghöchste Verein im Norden Brandenburgs den Schritt und will die Talente binden. In der kommenden Saison stehen aktuell 26 Spieler für drei Teams von der Regionalliga bis zur Landesklasse zur Verfügung. Aushängeschild bleibt das Zweitliga-Team, das sich allerdings vorwiegend aus Berliner Spielern rekrutiert. Granseer oder Lindower Urgewächse schlagen schon seit Jahren nicht mehr auf diesem Niveau auf.

Drittes Vereinsteam kommt als Drittplatzierter zur Landesliga

Der Regionalliga-Sechser hielt 2018/2019 die Spielklasse und wird in der kommenden Spielzeit erneut in der vierthöchsten Liga aufschlagen. Er entging jedoch nur knapp einer erneuten Teilnahme an einer Relegation. In der ersten Brandenburgligasaison, das war 2016/17, war dem Team am letzten Spieltag der Klassenerhalt gelungen und ein Jahr später gelang der Aufstieg.

Die dritte Mannschaft verspielte in der vergangenen Saison wegen Stolpern in der Endphase den direkten Aufstieg aus der Landesklasse in die Landesliga und musste an der Relegation teilnehmen. Darin erreichte Lindow III zwar nur Rang drei, doch aufgrund mehrerer freigewordener Plätze in der Nordstaffel der Landesliga wird das Team nun doch in dieser aufschlagen.

Trotzdem wird es weiterhin ein Lindower Landesklasse-Team geben, welches neu gemeldet wurde. Dieser Sechser soll dazu dienen, Jugendspieler an den Erwachsenenspielbetrieb heranzuführen und ihnen erfahrenere Spieler an die Seite zu stellen.

Personell hat sich vor allem in der zweiten Mannschaft im Sommer viel getan. Das zuvor bereits eng besetzte Team musste mehrere Abgänge verzeichnen. Zum einen wird Andreas Tamm, welcher sich im Laufe der vergangenen Spielzeit in der Regionalliga-Truppe festspielte, wieder für die dritte Mannschaft ans Netz gehen, zusätzlich folgen ihm Zuspieler Chris Hannemann und Alexander Engel in die Landesliga. Jesco Genzmer wird zunächst nicht mehr in grünem Trikot auf dem Feld stehen, er wagte den Schritt zum PSV Neustrelitz in die Dritte Liga.

Momentan besteht der Lindower Viertliga-Kader aus sieben Spielern und es scheint, als müsste Trainer Torsten Spiller auch mit 40 Jahren weiter aktiv in der Regionalliga auf dem Feld stehen. Mögliche Zugänge mit Erfahrung in der ersten Liga, im Ausland oder internationaler Ebene sind im Gespräch, haben aber noch nicht zugesagt.

Die dritte Mannschaft gab ebenfalls einige Spieler nach unten ab, erhielten jedoch das erwähnte Trio mit Erfahrung aus der Regionalliga.

Zu den Jugendspielern, welche in den kommenden Monaten erste Erfahrungen auf Landesebene machen werden, gesellen sich einige Spieler, welche schon lange dort unterwegs sind. Unter anderem sind das Torsten Reschke, der Anfang des kommenden Jahres seinen fünften runden Geburtstag feiert und seit mehreren Jahren jede Saison als seine letzte bezeichnet. Paul-Felix Dehn gehört dazu, er spielte vor zwei Jahren schon mit dem Verein in der Landesliga, hatte vorige Saison einen Einsatz in der Regionalliga und spielte zuvor mehrere Jahre auf Landesebene in den alten Bundesländern Es sind also sehr erfahrene Spieler, welche den Nachwuchs des Vereins unterstützen und an den Spielbetrieb gewöhnen werden.

Zwei Sechser spielen inLindow, zwei in Gransee

Saisonbeginn ist für die dritte Mannschaft bereits am 7. September beim Staffelsieger SV Medizin Wittstock. Die vierte Mannschaft beginnt eine Woche später, am 14. September, in Brandenburg und einen Tag später darf Lindow II zum Auftakt wieder in der Dreifelderhalle aufschlagen. Spielbeginn am 15. September gegen den USV Halle ist um 17 Uhr. Während die Vierte und Dritte ihre Heimstätte in der Sporthalle an der Neuen Straße in Lindow haben, kommen sowohl das Regionalliga- als auch das Zweitliga-Team ihrer Gastgeberrolle in der Dreifelderhalle Gransee nach.