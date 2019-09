Anja Hamm

Marwitz (MOZ) Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein 45 Jahre alter, schwerverletzter BMW-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in ein Klinikum geflogen. Der Mann war kurz nach 16 Uhr auf der L 17 zwischen Marwitz und Eichstädt aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und dann frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Die L 17 blieb zur Bergung bis 18 Uhr vollgesperrt. Gegen 19 Uhr war dann auch die Teilsperrung der Straße wegen der Unfallaufnahme aufgehoben worden.