Roland Becker

Velten (MOZ) Der Abend des 26. Mai war für Eva Pawelski spannend wie ein Krimi. Als die Stimmen zur Wahl des Veltener Stadtparlaments ausgezählt wurden, lieferte sie sich mit Polit-Neuling Marcel Ruffert ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende holte der 26-Jährige vier Stimmen mehr und errang das zweite CDU-Mandat. Dass Pawelski nun drei Monate später aus der CDU ausgetreten ist, hat mit dieser Niederlage nichts zu tun. Bekannt ist, dass die 74-Jährige nicht so sehr darauf erpicht war, fast bis zu ihrem 80. Geburtstag nochmals Politik zu betreiben.

"Ich habe keine Lust mehr, mich aufzuregen", begründet sie ihren Austritt nach zwei Jahrzehnten Mitgliedschaft. Ihre Aufregungen der jüngsten Zeit haben durchaus etwas mit Marcel Ruffert zu tun. "Wie dieser die Nähe zu Pro Velten und zur AfD sucht, gefällt mir nicht", sagt sie. In der Tat ist seit den Wahlen im Stadtparlament bislang eine politische und persönliche Annäherung Rufferts an diese beiden Fraktionen zu bemerken. Noch vor einigen Jahren war Ruffert – zum Beispiel in der Einwohnerversammlung zum umstrittenen Bau eines Supermarkts am Markt – als scharfer Kritiker von Pro Velten aufgefallen. Später leitete Ruffert vorübergehend das Büro von Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD).

In ihrem Schreiben habe sie den Parteiaustritt nicht begründet. Sie habe damit gerechnet, dass nochmals Kontakt zu ihr aufgenommen wird. Doch dieser Kontakt erschöpfte sich in einem amtlich gehaltenen Schreiben des Kreisgeschäftsführer. Darin heißt es: "Ihr Schreiben vom 10. August haben wir am 15. August erhalten. Die Austrittserklärung ist mit Zugang beim CDU-Kreisverband wirksam. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute und verbleiben mit freundlichen Grüßen, Martin Leuschner."

Leuschner selbst lehnte es aus Datenschutzgründen ab, den Austritt zu bestätigen. Ruffert verwies an Veltens CDU-Chef Hans-Jörg Pötsch, der allerdings am Donnerstag nicht erreichbar war. Dass sich Ruffert selbst nicht noch einmal an die enttäuschte CDU-Frau gewandt hat, erstaunt insofern, als er im Kreisvorstand als Mitgliederbeauftragter agiert. "Sie hat nicht das Gespräch gesucht", verteidigt er sich. Alle Angebote, Pawelski in die Parteiarbeit einzubinden, habe diese abgelehnt. Dazu hätten die Nominierung als sachkundige Einwohnerin und die Mitverantwortung für eine Mitgliederzeitschrift gehört. Was Ruffert nicht erwähnte: Für Pawelski kamen diese Angebote offenbar zu einem Zeitpunkt, als sie den Kurs von Veltens CDU schon nicht mehr mittragen wollte.