Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Die Idee zum Technologieabend sei aus einer Anfrage der Unternehmen zum Austausch entstanden, sagt Jens Mörick von der Berliner IT-Firma SIBB. Bis zu sechs Mal im Jahr versammelt SIBB Partner aus der Region, um eine Vernetzung mit anderen Unternehmen voranzutreiben. Traditionsgemäß findet die kostenlose Veranstaltung in einem Brandenburger Betrieb statt, diesmal bei allsafe in Fürstenwalde.

Vorrangig Brandenburger Unternehmen des produzierenden Gewerbes und des Handwerks waren am Mittwochabend eingeladen. Gut 30 Vertreter aus der Technologie- und Metallbranche verfolgten die Vorträge, um sich von Digitalisierungsprojekten sowie innovativen Unternehmenskulturansätzen, wie es das Unternehmen allsafe als internationaler Partner der Automobilindustrie und Luftfahrt vorgestellt hat, inspirieren zu lassen. Interessierten bot allsafe eine anschließende Werksführung an.

Hauptziel war es jedoch, die IT-Branche und Industrie miteinander ins Gespräch zu bringen. "Wer in Zukunft bestehen will, muss jetzt etwas tun", sagt Kerstin Hansmann, die ein Metall- und Balkonbauunternehmen in Jacobsdorf betreibt. Sie müsse nicht erst motiviert werden, sich der Digitalisierung zu öffnen, sagt die Unternehmerin. Gerade erst habe sie in ihrem Betrieb alle PC-Arbeitsplätze auf Windows 10 umrüsten lassen. In der Produktionsplanung müsse sich ihr Betrieb stetig verbessern.

Auch deshalb besucht die Geschäftsführerin regelmäßig Technologieabende. Besonders angetan habe es ihr eine an diesem Abend vorgestellte cloudbasierte Software für Fertigungsplanung, sagt Kerstin Hansmann: "Ich werde mir die Firma auf jeden Fall noch einmal ins Haus holen, um mich über die Software ‚planeus’ zu informieren".