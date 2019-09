RA

Kyritz Wegen Unfallflucht wurde ein 70 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagnachmittag von der Polizei in Kyritz gesucht – und gefunden.

Der Senior hatte mit seinem Wagen bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr an der B 5 das Mädchen auf dem Rad angefahren, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Die Elfjährige verletzte sich. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Polizeibeamte fanden ihn bei einer Nahfahndung in einer Arztpraxis.

Um das verletzte Mädchen kümmerte sich dessen Mutter. Sie brachte das Kind in eine Klinik, wo es ambulant behandelt wurde.

Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 600 Euro.