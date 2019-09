Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Ruby Ann Grambauer und Maria Trusch, beide 15, vom Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner haben die Regionalrunde des Bundescups "Spielend Russisch lernen" in Falkensee gewonnen.

Die Schülerinnen setzten sich gegen zehn weitere Mannschaften aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin durch. Für die Siegerinnen geht es nun am ersten Novemberwochenende auf Einladung von Gazprom Germania zum Bundescup-Finale im Europa-Park in Rust. Bei dem Wettbewerb treten immer Teams aus einem Kenner und einem Nicht-Kenner an.

"Ich bin in Berlin-Lichtenberg quasi zweisprachig aufgewachsen", erzählt Maria Trusch, die jetzt in Erkner lebt und Russisch als zweite Fremdsprache gewählt hat. Ruby Ann Grambauer lernt dagegen Spanisch. Bei der Spiel-Anordnung "geht es eigentlich ums Auswendiglernen", sagt Maria Trusch, die trotz ihrer Erziehung nur einmal in Russland war. Das könnte sich ändern: Den Siegern in Rust, wo auch Teams aus Österreich und der Schweiz antreten, winkt eine mehrtägige Russlandreise, teilt der Veranstalter, das Deutsch-Russische Forum, mit.