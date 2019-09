MOZ

Rüdersdorf (MOZ) XXXL-Blumentöpfehat die Gemeinde Rüdersdorf angeschafft, um das Ortsbild an verschiedenen Stellen zu verschönern. Die Idee kam vom Museumspark, der zum Bergfest solch eine Aktion starten wollte.

Insgesamt wurden nun 20 solcher Töpfe in drei Größen zwischen 80 Zentimeter und 1,20 m angeschafft, die in Rüdersdorf, Hennickendorf, Herzfelde und Lichtenow aufgestellt werden. Die ersten acht in Gelb, Blau und Grün mit erster Bepflanzung wurden in dieser Woche im Beisein von Ortsbeiratsmitgliedern vorgestellt.

Die genauen Standorte sind noch nicht festgelegt. Man hofft jedenfalls, für die Pflege der Bepflanzung gegebenenfalls Paten aus der Nachbarschaft gewinnen zu können.