Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Auf eine Reise in die schillernde Welt der Musicals mit einem Hauch von Broadway-Flair verspricht das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde am Sonnabend um 16 Uhr im Kulturhaus Rüdersdorf.

Unter dem Motto "Ich hätt´ getanzt heut´ Nacht" präsentiert es zeitlose Musicalklassiker und aktuelle Produktionen in einer Veranstaltung. Das Ensemble führt das Publikum in die Welt des "Phantom der Oper", lädt ein zumTanz mit "My fair lady", geht auf Reisen in die Welt von "Mary Poppins", bittet zum Empfang bei Kaiserin "Elisabeth" und gesteht "Don’t cry for me Argentina".

In die verschiedenen Rollen schlüpfen an diesem Konzertnachmittag die Gesangssolisten Alexandra Broneske (Mezzosopran) und Markus Vollberg (Bariton), die mit ihrer Spielfreudigkeit das Publikum mitreißen werden, versprechen die Organisatoren.

Karten kosten im Vorverkauf zwölf bzw. 15 Euro (plus. VVK-Gebühr), an der Tageskasse 15 bzw. 18 Euro.

Tickets und weitere Informationen: Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf, Tel. (03 36 38) 79 97 97; E-Mail: kasse@museumspark-kulturhaus.de