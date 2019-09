Ingmar Höfgen

Hennigsdorf Die Bürgermeisterwahl vom 24. September 2017 in Hennigsdorf muss nicht wiederholt werden. Das entschied am Donnerstag das Verwaltungsgericht Potsdam nach einer nur 20 Minuten dauernden Verhandlung. Der Richter wies damit eine Klage von Frank Martin ab, der als parteiloser Einzelbewerber zur Wahl antreten wollte. Der Wahlausschuss hatte Martin den Kandidaten-Status allerdings verwehrt, weil nur 19 statt der erforderlichen 64 Unterstützer für ihn unterschrieben hatten. Die Wahl fand damit mit nur drei Kandidaten statt. Nachdem Günther gleich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erzielt hatte und das Ergebnis von der Stadtwahlleitung als korrekt eingestuft worden war, bestätigten die Hennigsdorfer Stadtverordneten die Wahl von Thomas Günther als Nachfolger von Andreas Schulz (beide SPD). Frank Martin aber wollte noch nicht aufgeben und klagte kurze Zeit später gegen den SVV-Beschluss.

Die Unterstützerunterschriften konnten Hennigsdorfer Bürger nur im Rathaus leisten. Martin hatte moniert, dass dies erschwert worden sei. Vor Gericht beschrieb der in Hennigsdorf tätige Unternehmer das Prozedere so: Wer unterschreiben wollte, musste sich hinsetzen und warten, dann sei die Unterschriftenliste gesucht worden, die sich in wechselnden Schubladen befunden habe. Mitarbeiter des Rathauses sollen auch nachgefragt haben, ob sie wirklich für Frank Martin unterschreiben wollen. Zu ihm hätten Mitarbeiterinnen später gesagt, sie seien abhängig beschäftigt; das mit den Schubladen hätten sie so machen sollen. Als Zeugen wurden die Angestellten am Donnerstag jedoch nicht gehört.

Auch die fragliche Unterschriftenliste schauten sich der Kläger, die Vertreter der Stadt Hennigsdorf und die Richter in der mündlichen Verhandlung nicht an. Das war zumindest verwunderlich, schien doch hier einer der zentralen Streitpunkte vielleicht aufklärbar zu sein. Im Rathaus – so hatte das Gericht den Sachverhalt ermittelt – sollen die Blätter der Unterschriftenliste erst mit einer Büroklammer verbunden gewesen sein. Als die zweite Seite begonnen wurde, habe eine Rathaus-Mitarbeiterin die Blätter dann geheftet. Frank Martin verwies allerdings darauf, dass dies widersprüchlich sei: Die zweite Seite gehe erst bei Nummer 21 los – und es hätten ja angeblich nur 19 Unterstützer unterschrieben. Martin will zudem von Unterstützern erfahren haben, dass sie bei einer höheren Nummer ihren Namen eingetragen hätten. "Egal, wie Sie entscheiden, das Verfahren war unfair und ungerecht", sagte Martin, der auch von Manipulation gesprochen hatte, mit Blick zur Richterbank.

Von der Stadtverordnetenversammlung war kein Repräsentant gekommen. Hennigsdorfs Stadtjustiziar Rüdiger Schulze vertrat das Gremium. Er hielt sich kurz. "Die Wahrheit liegt immer im Auge des Betrachters, in dem Fall in Ihrem", sagte er. Möglicherweise verwechsele Martin Blatt und Seite. Er beantragte, die Klage abzuweisen.

Das Urteil warteten Frank Martin und zwei seiner im Gericht anwesenden Unterstützer nicht mehr ab. Somit verkündete die Kammer in Martins Abwesenheit: "Die Klage wird abgewiesen. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens", urteilten die drei Berufsrichter und zwei Schöffen. Eine Begründung gab das Gericht nicht, weil keine der Parteien mehr anwesend war. Offenbar hatten die Richter keinen durchgreifenden Fehler entdecken können. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Martin kann noch die Zulassung der Berufung zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg beantragen.

Und auch sonst scheint mit der Stadt Hennigsdorf rechtlich noch lange nicht alles geklärt. Insgesamt fünf Klagen, so sagt Frank Martin, lägen beim Verwaltungsgericht Potsdam. Unter anderem gehe es um die öffentliche Widmung eines Gehweges direkt vor dem Bürogebäude in Hennigsdorf-Nord, in dem Martin Räume vermietet. Die Widmung sei erweitert worden, jetzt müssten die dort stehenden Händler Gebühren an die Stadt zahlen. Auch das findet er nicht in Ordnung.

Im Wahlkampf war Martin mit obskuren und rechtlich zumeist nicht durchsetzbaren Forderungen aufgefallen. Der heute 59-Jährige erklärte damals, dass er als Bürgermeister keine Flüchtlinge aufnehmen werde. Er hatte auch schon eine Idee, wie das funktionieren sollte. "Da fährt der Bus mit den Flüchtlingen zurück ins Landratsamt. Und ich fahre mit. Naja, vielleicht schicke ich nicht den ersten Bus weg." Für mehr Sicherheit und Ordnung in der Stadt plante er, eine ehrenamtliche Ordnungstruppe aufzustellen, deren Kompetenzen in Richtung Selbstjustiz reichen sollten. "Die sollen selbst für Ordnung sorgen. Notwehr ist erlaubt. Dann machen die das mit ihren Händen und tun mit denen irgendwas", sagte er damals dieser Zeitung. Auch in anderer Hinsicht wollte er auf Politik mit aufgekrempelten Ärmeln setzen. Zur Verschönerung des Bahnhofstunnels werde er Farbe spendieren. Die Rathausmitarbeiter sollten den Pinsel schwingen.