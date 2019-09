Jörg Matthies

Uckermark (MOZ) Wenn am Sonnabend im Nachbarort Passow das Landeserntefest gefeiert wird, wollen die Fußballer des VfB Gramzow auf ihrem Fußballplatz versuchen, auch ein wenig Ernte einzufahren und sich damit für das Weiterkommen in der 1. Pokalrunde gegen Grün-Weiß Ahrensfelde zu belohnen. Die Ansetzung an sich gegen den vier Leistungsklassen höher spielenden Regionalligisten SV Babelsberg verspricht schon ein Erlebnis für Spieler und Zuschauer.

Die Freude war gleich nach der Auslosung beim VfB größer als die Befürchtung, völlig chancenlos zu sein. Im Pokal ist ja bekanntlich vieles möglich: Können die Gramzower an der Sensation schnuppern? Natürlich hoffen die Platzherren, so ihr Vereinsvorsitzender Karsten Hansche, dass vielleicht viele Erntefestgäste zwischendurch mal einen Ausflug zum Cup-Spektakel machen.

Im Achtelfinale des Oberen Kreispokals gibt es zwei direkte Landesklasse-Duelle – jenes zwischen Gramzow und Schönow wurde wegen der Babelsberg-Partie auf den 10. Oktober verlegt.

Flutlichtmatch in Angermünde

Das andere – der Angermünder FC empfängt die Victoria aus Templin – ist kurzfristig auf heute Abend vorgezogen worden. Wer behält unter Flutlicht die Oberhand? Reichlich Spannung versprechen aber auch andere Partien. So wird FC Schwedt II gegen den SV Boitzenburg das Weiterkommen probieren, der Heinersdorfer SV will sicher den höherklassigen Gartzern Paroli bieten. Die acht Partien des Unteren Lübzer-Kreispokals mit Kreisliga- und Kreisklasse-Mannschaften finden dann durchweg am Sonntagvormittag statt.