Brandenburg an der Havel Am Sonntag, 8. September, findet um 15 Uhr in der Friedhofskapelle des Neustädtischen Friedhofs eine Stunde der Musik statt. Erklingen wird die neue Orgel gemeinsam mit Violine, Gesang und Querflöte. Zu hören sind unter anderem Werke von Josef Rheinberger, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel.

Außerdem wird um 11 Uhr zu einer Friedhofsführung und um 13.45 Uhr zu einer Information über die in Restaurierung befindlichen Grabstätte von Christian Friedrich Spitta eingeladen. Alle Veranstaltungen werden in Regie des Fördervereins durchgeführt.

Der Eintritt ist frei. Es wird jedoch um Spenden für den Förderverein des Friedhofs gebeten.