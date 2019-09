Matthias Braun

Frankfurt (Oder) Die A-Jugend-Handballerinnen des Frankfurter HC treffen zum Auftakt der Jugend-Bundesliga am Sonnabend und Sonntag auf die TSG Friesenheim aus Ludwigshafen am Rhein sowie den Thüringer HC. Anwurf in der Brandenburg-Halle ist an beiden Tagen jeweils um 15 Uhr. Das Frankfurter Nachwuchsteam wird in dieser Saison von Wolfgang Pötzsch betreut. Unterstützt wird er dabei von Dietmar Schmidt. Die Mannschaft setzt sich aus Spielerinnen der Trainingsgruppe von Wolfgang Dahlmann (B-Jugend), der A-Jugend sowie den Akteurinnen, die bereits im Frauen-Team um Drittligapunkte kämpfen, zusammen. "Die Mannschaft hat durchaus Potenzial", schätzt Pötzsch ein. "Allerdings fehlt mir der Vergleich mit den anderen Mannschaften, die ja ebenfalls neu zusammengestellt sind. Ich gehe aber davon aus, dass es interessante Spiele werden." Die Jugend-Bundesliga wird zunächst in acht Staffeln mit je drei Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft trifft dabei einmal daheim und auswärts auf jeden Gegner. Die beiden bestplatzierten Mannschaften erreichen die Zwischenrunde. Foto: Winfried Mausolf