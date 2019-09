Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Gleißend hell lodern die Flammen in der dunklen Nacht, ein Taxifahrer bemerkt sie und wählt den Notruf. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr bleiben in der Langewahler und in der Mitschurinstraße jeweils zwei Autowracks zurück. Gesamtschaden: 50 000 Euro. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 4. August, einem Sonntag. Einen Monat später sind der oder die Täter weiter unbekannt.

"Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an", teilt Astrid Reinecke mit, Sprecherin der Polizeidirektion Ost. Die Kriminalpolizei gehe weiter von Brandstiftung aus. Die Polizei befragte Anwohner und sicherte Videomaterial der Überwachungskameras auf dem Gelände der Edis, welches wenige Meter entfernt, auf der gegenüberliegenden Seite des Tatorts an der Langewahler Straße liegt. "Zum Ergebnis der Auswertung kann ich noch keine Angaben machen", sagt Bernd Böttcher, Sprecher der Polizei in Fürstenwalde, nach Rücksprache mit der Kriminalpolizei.

Ramona Hand, deren BMW Mini in der Langewahler Straße Opfer der Brandstiftung wurde, hätte sich von den bisherigen Ermittlungen mehr erhofft. Ende August gab sie ihre Aussage bei der Kriminalpolizei zu Protokoll. Nach dem ersten Schock sei sie damit beschäftigt gewesen, mit ihrer Versicherung alles zu regeln; das habe gut geklappt. Für den täglichen Arbeitsweg hatte die Fürstenwalderin ein Ersatzauto, bis sie einen Gebrauchtwagen kaufte.

"Ich habe überlegt, eine Garage zu mieten, doch die nächste freie wäre vier Kilometer weit weg", sagt sie. Zum Schutz vor Vandalismus empfiehlt Polizeisprecher Böttcher diese Maßnahme, wie auch das Parken des Autos auf dem eigenen Grundstück. "Es ist schon viel wert, wenn das Auto gut einsehbar ist, zum Beispiel auf einem beleuchteten Parkplatz", ergänzt er.

2019: Vier Pkw-Brandstiftungen

Der tägliche Weg zur entfernten Garage wäre ihr zu umständlich, sagt Ramona Hand. So bleibt die Angst vor weiteren Taten. "Bei jedem Ton werde ich hellhörig und gucke raus, ob was mit dem Auto ist", sagt sie. Der Mini war nicht ihr erstes Auto, das wegen Brandstiftung zum Totalschaden wurde. Kurz vor dem Jahreswechsel 2018/19 habe jemand einen Sprengkörper auf das Vorgänger-Auto gelegt. Seit Jahresbeginn zähle die Polizei in Fürstenwalde vier Fälle von vorsätzlicher Brandstiftung an Pkw, so Böttcher: neben den als drei Straftaten gewerteten im Bereich Langewahler-/Mitschurinstraße einen weiteren Fall in Nord einige Monate zuvor. Ein Täter wurde nicht ermittelt.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) unter Tel. 03361 5680 entgegen.