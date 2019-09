Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Nach langwierigen Bemühungen kann in Erkner ein Jugendbeirat ins Leben gerufen werden. Zehn junge Menschen haben sich bereit erklärt, als parlamentarisches Sprachrohr ihrer Altersgruppe zu agieren.

Das Vorbild, sagt Philipp Schlemo, war Woltersdorf. Als es voriges Jahr am dortigen Thälmannplatz Ärger um Jugendliche und ihre nächtlichen Umtriebe mit Ruhestörung und Sachbeschädigung gab, gab es in der Alten Schule eine Gesprächsrunde, zu der auch einige Jugendliche aus Erkner kamen – unter anderem Philipp Schlemo. Im Herbst gründete sich dann in Woltersdorf ein Jugendbeirat.

Der 20-jährige Phlipp Schlemo, der in Freienbrink Fachlagerist lernt, hat jetzt den Vorsitz in dem neuen Gremium übernommen. Mit dessen Gründung erfüllt die Stadt die gesetzliche Pflicht, die Teilhabe der jungen Generation zu organisieren. Sie hat sich damit lange schwer getan. Bürgermeister Henryk Pilz sprach im Bildungsausschuss unter anderem die aus seiner Sicht nicht so gelungene Einbeziehung der Schulen an. Man habe keinen direkten Zugriff auf die Schülersprecher bekommen.

Fabrice Landmann, einer der Mitstreiter von Philipp Schlemo, ist auch einer der Schülersprecher des Carl-Bechstein-Gymnasiums. Dort gebe es ein eigenes Fach für alle Benachrichtigungen, und dort sei von der Stadt nichts angekommen. CDU-Fraktionschef Erik Nickel äußerte deshalb Zweifel, ob alle Kinder und Jugendlichen einbezogen worden seien.

Bis zu 15 Mitglieder möglich

Jan Landmann (SPD), der Vater von Fabrice, und Erdmute Scheufele (Grüne) sahen das eher umgekehrt: Wenn der Beirat erstmal bekannt werde, könnten auch noch mehr Jugendliche dazu kommen. Die Höchstzahl der Mitglieder soll auf 15 festgesetzt werden, Mitglieder können alle jungen Menschen aus Erkner vom 6. bis zum 25. Lebensjahr werden, und wer einmal als Mitglied berufen wird, kann das bis zum Ende der Wahlperiode der Stadtverordnetenversammlung bleiben.

Das sind wesentliche Ergebnisse einer fast zweistündigen Diskussion im Bildungsausschuss, in deren Verlauf zwei von vier Jugendlichen sich wegen der fortgeschrittenen Zeit empfahlen und nach Hause gingen. "Die kommen nicht so recht auf einen Nenner", formulierte Lucia Ruddies ihren Eindruck von dem zähen Ringen um die Formalien, das sie geduldig bis zum Ende verfolgte. Denn erst danach stand die förmliche Berufung der Mitglieder an, die auch noch von der Stadtverordnetenversammlung bestätigt werden muss. Das soll am 24. September geschehen.

Und was wollen die Jugendlichen jetzt bewegen? "Uns fehlt hier eine Disko", nennt Philipp Schlemo ein konkretes Anliegen. Erst einmal aber gelte es, die Personenzahl zu steigern, bei Schulfesten und Tagen der offenen Tür präsent zu sein. "Wir müssen noch reinkommen in die Politik."