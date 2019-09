Udo Kühl

Müllrose Mit berechtigten Medaillenhoffnungen sind die Nachwuchsbogenschützen der Müllroser Schützengilde zu den Meisterschaften des Deutschen Bogensportverbandes ins badische Karlsruhe angereist. Und der weite Weg sollte sich für die Schlaubetaler auch lohnen. Die sechs qualifizierten Müllroser Schützen gewannen zusammen vier Medaillen, davon zwei Meistertitel.

Bei sommerlichen Temperaturen gewann Lisa-Marie Kühl den Titel bei den U-14-Mädchen. Nach den geschossenen 144 Pfeilen über vier Entfernungen kam sie auf 1334 Ringe und hatte damit 34 Ringe Vorsprung vor Sophie Kühne aus Holten (Nordrhein-Westfalen). Bei ihrem letzten Wettkampf in der Schülerklasse konnte sich die 14-jährige Gymnasiastin somit erfolgreich für die Niederlage Anfang August bei den Titelkämpfen des Deutschen Schützenbundes revanchieren. Dort hatte sie sich als Titelverteidigerin mit dem dritten Platz begnügen müssen. Hingegen hatte sie im vergangenen Jahr bei den Titelkämpfen des Deutschen Bogensportverbandes Silber geholt. Ab der Hallensaison startet Lisa-Marie Kühl dann im Jugendbereich.

Raphael Zipfel ist Favorit

Als Favorit ist auch Raphael Zipfel bei den U-14-Jungen an den Start gegangen. Er hatte sich vor einem Jahr bei diesem Verband den Titel in der U 12 geholt. Nach durchwachsenem Wettkampf kam er auf 1252 Ringe und landete damit auf Platz 2, ihm fehlten zum Titel neun Ringe. In der selben Altersklasse kam Aurelius Fürstenau mit persönlicher Bestleistung von 1210 Ringen auf den 5. Platz. Auch er hatte in der Vorsaison noch in der U 12 geschossen und hatte bei den Deutschen Meisterschaften damals als Zweiter eine Einzel-Medaille geholt. Ebenfalls bei den U-14-Jungen erreichte Alexander Pradel – im Vorjahr Dritter der U 12 – den siebten Platz mit 1198 Ringen.

In der Altersklasse U 12 weiblich gewann die Vorjahreszweite Charlotte Kühl Bronze. Die elfjährige Schülerin kam auf 1261 Ringe und hatte nur zwei Ringe Rückstand auf Platz 2. Anna Lena Lehmann belegte Platz 11 in der weiblichen Jugendklasse.

Vierter Team-Titel in Folge

In der Besetzung Lisa-Marie Kühl, Charlotte Kühl und Raphael Zipfel gewannen die Müllroser die Mannschaftswertung. Alle drei zusammen kamen auf 3847 Ringe und hatten damit 87 Ringe Vorsprung vor den Schützen aus Erfurt. Es ist bereits der vierte Müllroser Mannschaftssieg in Folge. Im vergangenen Jahr hatten sich diesen Titel die Müllroser Raphael Zipfel, Lisa-Marie Kühl und Aurelius Fürstenau gesichert.