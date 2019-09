Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Für die Brandenburgliga-Handballer des SV Jahn Bad Freienwalde beginnt am Sonnabend mit dem Gastspiel beim HSV Wildau die Punktspiel-Saison. Die Kurstädter, die mit Gunnar Kunze als neuem Trainer daherkommen, haben die Generalprobe mit dem Einzug in die zweite Rundes des Landespokal-Wettbewerbs erfolgreich absolviert. Dem Viererturnier der ersten Runde in Finowfurt drückten die Jahn-Akteure erfolgreich ihren Stempel auf. Dem ungefährdeten 23:16-Erfolg gegen den früheren Dauerrivalen HC Angermünde ließen die Bad Freienwalder gegen Gastgeber Finowfurter SV einen ebenso souveränen 21:13-Sieg folgen.

"Für uns kann es in dieser Saison einzig und allein nur um den Klassenerhalt gehen", so Kunze, der in der Kurstadt sein erstes Trainer-Engagement absolviert. Der in Neuenhagen bei Berlin wohnhafte 39-jährige Vater eines Sohnes hat sein bisheriges Handballleben ausschließlich beim Kreiskonkurrenten MTV Altlandsberg verbracht.