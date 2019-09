Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Im Getränkeladen von Sigrid und Michael Bosse ist immer etwas los: Die Kunden kaufen ihre Lieblingssorten Bier, Saft und Wein ein, zwischendurch werden schwere Kästen Nachschub angeliefert, das hauseigene Softeis gezapft, das im Sommer bei Jung und Alt beliebt ist.

Die beiden Langhaardackel Bautz und Janko haben sich an die Fersen von Sigrid Bosse geheftet; sie gehören zum Inventar. Wenn die Ladentür aufgeht und sich über eine Klingel Besuch ankündigt, eilt die Geschäftsinhaberin von der Hintertür zur Kundschaft, die beiden Rüden folgen. "Ich bin die letzte geborene Mord", sagt Sigrid Bosse. Bald 30 Jahre führt sie zusammen mit ihrem Mann das Fürstenwalder Getränkehaus Ludwig Mord.

In diesem Jahr ist der Laden bereits 130 Jahre in Familienbesitz. "Ich bin mit Flaschenklappern aufgewachsen", sagt die 63-Jährige. Als Kind habe sie das Hofgelände als Abenteuerspielplatz genutzt, aus leeren Getränkekästen Buden gebaut und auf den Dachböden der ehemaligen Brauerei Verstecken gespielt. Wo heute nebenan die Polsterei von Sohn Sebastian ansässig ist, standen einst Braukessel. Seit 1. Juli 1777 wurde auf dem Grundstück in der Mühlenstraße 17 Bier gebraut. Urgroßvater Ludwig Mord kaufte das Grundstück am 1. Oktober 1889 von Otto Grasnick. 1936 wurde die Bierherstellung aufgegeben und Großvater Walter Mord füllte auf dem Gelände im Lohnverfahren für die Schlossbrauerei Bier ab.

Vom volkseigenen Betrieb für Getränkeherstellung entwickelte sich das Geschäft ab 1959 durch Sigrid Bosses Vater Günther Mord zum regionalen Lieferanten von Bier, Limonaden und Mineralwasser. Während Mutter Christa mithalf, in der Obstquetsche Säfte und Weine abzufüllen, wurden im Bierkeller Spirituosen gemacht. Schon "Ludwig Mords Magenlikör" sei in der Umgebung bekannt gewesen, erzählt Sigrid Bosse. 1980 stellte Günther Mord die Produktion ein.

Nachfolge ist nicht in Sicht

Nach der Wende haben ihr Vater und Ehemann sie überreden müssen, wieder ein eigenes Geschäft aufzumachen. Trotz aller Anstrengungen habe es stets Spaß gemacht, mit Kunden ins Gespräch zu kommen, erzählt die gelernte Uhrmacherin. Nur eine Nachfolge sei nicht in Aussicht "Wenn wir mal nicht mehr sind, wird es hier keinen Getränkehandel mehr geben. Wir haben immer geunkt, dass wir als letzte das Licht ausmachen."

Wenigstens das Museum werde weiter existieren, versichert Sigrid Bosse. Ihr Vater hatte schon vor Jahrzehnten angefangen, es im ehemaligen Braukeller einzurichten, um die Geschichte des Bierbrauens zu dokumentieren. Obwohl 1945 ein Braukessel nach Jüterbog ging und eine komplette Fließstrecke zur Bierabfüllung 1990 das Technik-Museum in Berlin erhalten hat, kamen mit der Zeit alte Gerätschaften und Fundstücke wie ein Zehnerpack Berliner Pils aus DDR-Zeiten dazu.

Besucher aus der ganzen Welt führt Sigrid Bosse auf Anfrage durch das Biermuseum. "Vor kurzem hatten wir Besuch aus Kanada", sagt sie. Die Vorfahren stammten aus Fürstenwalde und Trebus. "Bautz und Janko stehlen mir oft die Show. Meine Vorfahren hatten aber auch alle Dackel – die gehören dazu." Die Führungen sind ihr Hobby, betont Sigrid Bosse. An Ruhetagen genieße sie auf dem Hinterhof die Stille. "Dann ist das Tor zu und die Welt bleibt draußen."

Zum Tag des Denkmals am Sonntag und zum 1. Altberliner Bockbierfest, 5. Oktober, ist der Eintritt gratis. Führungen nach Anmeldung: Tel. 03361 2346, Erwachsene zwei Euro, Kinder frei.