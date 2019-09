Mara Kaemmel

Schöneiche (MOZ) Das Seniorenbüro wurde vor 25 Jahren gegründet – und das am Donnerstag in der KultOurKate gefeiert. Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) überreichte Sonnenblumen an Ulrich Rohde und Rita Männer, die ehrenamtlich zwei Mal im Monat für Fragen und Sorgen der Senioren da sind.

Auch Renate Lisowski erhielt einen Strauß zum Dank für ihr Engagement von 2007 bis 2017. "Ihre Arbeit ist eine große Unterstützung für die Gemeinde", betonte der Bürgermeister. Es war übrigens das erste Seniorenbüro in Brandenburg, initiiert von Gerhard Schreiber und Walter Mertsch. Ging es in den Jahren nach der Wende vorrangig um Rentenansprüche von Menschen, die vorzeitig in den Ruhestand gehen mussten, helfen die Ehrenamtlichen heute beim Beantragen von Hinterbliebenenrenten, Fahrten zu Behörden und beraten zum altersgerechten Wohnen.

"Viele Menschen brauchen auch nur mal jemanden zum Reden", erklärte Rita Männer. 2018 kamen 54 Senioren zu den Sprechstunden. Ulrich Rohde sagte mit Blick auf die Statistik: "Der Bedarf ist nicht jedes Jahr gleich, aber weiterhin da." Geöffnet ist das Seniorenbüro jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 10 bis 12 Uhr.