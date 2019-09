Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Nachdem das Strandbad Wolletzsee bereits das zweite Jahr in Folge wegen Personalmangels in der Hauptbetriebszeit die Öffnungszeiten verkürzen musste, gibt es jetzt zum Saisonende gute Nachrichten. Mit Axel Preiß verstärkt ein neuer Fachangestellter für Bäderbetriebe das Team des Bades. Bürgermeister Frederik Bewer hat ihn dieser Tage begrüßt und teilt mit, dass die Saison im Strandbad verlängert wird.

Auch Schwimmmeister haben ein gewerkschaftliches Anrecht auf geregelte Arbeits- und Ruhezeiten. Personal ist knapp. Während andere Bäder deutschlandweit deswegen in diesem Sommer gar nicht erst öffneten, wurden im Strandbad Wolletzsee die Öffnungszeiten wieder etwas verkürzt und zwei Schließtage angeordnet. Die Bemühungen um Mitarbeiter gingen weiter, denn Bürgermeister Frederik Bewer hat das Ziel, den Strandbadbetrieb in Zukunft wieder an sieben Tagen die Woche zu ermöglichen. "Unser Strandbad ist ein sehr wichtiges Freizeit- und Erholungsangebot unserer Stadt. Gerade in den Sommerferien schmerzen uns die Schließung an zwei Tagen und die reduzierten Öffnungszeiten an den anderen Tagen sehr", sagt er.

Einfach war die Suche nicht. Durch den Fachkräftemangel ist die Zahl potenzieller Bewerber sehr gering. Die Stellenausschreibung blieb lange erfolglos. Die Stadt Angermünde griff zur Selbsthilfe und bildet seit letztem Jahr mit Christian Rolke selbst einen Fachangestellten für Bäderbetriebe aus. Zusammen mit Frank Pyritz, der seit über 28 Jahren Schwimmmeister im Strandbad am Wolletzsee ist, und Axel Preiß konnte nun wieder eine solide Basis für die Absicherung des Badebetriebes im städtischen Strandbad geschaffen werden.

Erste Veränderungen sind schon spürbar: "So kann die Stadt Angermünde bereits in dieser Saison den Badebetrieb verlängert anbieten. Statt bis zum 15. September wird das Strandbad bis zum 30. September offen sein. Sollte das Wetter im Oktober noch einmal besser werden, ist auch eine Verlängerung möglich", informiert Bürgermeister Bewer. Noch immer kommen an schönen Tagen Sonnenhungrige und Badelustige zum Wolletzsee. Das Strandbad ist auch Ausflugsziel für Sport und Spiel sowie Erholung für Familien und Senioren.

Die zurückliegende Saison brachte meist gutes Badewetter und damit fast die gleichen Besucherzahlen wie im heißen Sommer 2018. Nur wegen geringen Blaualgenbefalls musste das Strandbad im August für eine Woche geschlossen bleiben. Am besten besucht war es im Mai und Juni mit rund 8000 Gästen.

Viele Sonderveranstaltungen

Neben den Schwimmlagern für Schulen aus Angermünde, Pinnow und Passow gab es Sonderveranstaltungen wie den Crosslauf der Ehm Welk-Oberschule im Mai, den Triathlon-Quadrathlon-Lauf und das Beach-Volleyballcamp im Juli, das Pepsi-Turnier im August sowie das Drachenbootrennen mit Kinderstrandfest im August. Ein Höhepunkt war wieder das Energie-Open-Air am Sonnabend. Erstmals fand auch ein Schwimmkurs für Kinder statt.

Das Strandbad hat nun noch im September auf. Ab der kommenden Saison können dann die Öffnungszeiten neu gestaltet werden.