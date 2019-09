Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Landespokal war in der Vergangenheit nicht unbedingt die Lieblingsbeschäftigung der Barnimer Brandenburg- und Landesligisten. Auch wenn der Trainer von Einheit Bernau, Nico Thomaschews-ki, immer wieder betonte, dass der Pokal die Möglichkeit ist, um auf sich aufmerksam zu machen und mit etwas Glück auch einen großen Erfolg verbuchen zu können, haben die drei verbliebenden Barnimer Mannschaften wohl diesmal etwas anderes im Sinn.

Ohne Sieg liegt das Trio nach dem 3. Spieltag am Ende der Brandenburgliga. Lediglich dem FSV Bernau gelang es bisher, einen Punkt zu sammeln. Da heißt es jetzt: Im Pokal mit einem Erfolg Selbstvertrauen für die Liga zu sammeln. Aber natürlich besteht auch die Gefahr auszuscheiden, gerade auch gegen die unterklassigen Gegner und somit den Saisonstart vollkommen gegen die Wand zu setzen.

Gewarnt sein dürften die Fußballer vom FSV Bernau. Empor Schenkenberg heißt Sonnabend der Gegner. In der ersten Runde warfen die Havelländer Union Klosterfelde mit 2:1 aus dem Wettbewerb. Daneben läuft es für Empor auch in der Kreisoberliga wie geschmiert, mit 16:2 Toren und drei Siegen führen sie die Kreisoberliga Havelland an. Auch wenn FSV-Trainer Tom Heidemeier kein Fan des Pokalgeschehens ist, kann so ein Sieg Rückenwind im Alltag der Brandenburgliga geben.

So eine frische Brise zur Unterstützung in der Meisterschaft könnte auch Tabellenschlusslicht Einheit Bernau gut gebrauchen. Doch beim Ligakonkurrenten 1. FC Frankfurt stehen die Chancen des Weiterkommens, nach aktuellem Stand der Dinge positiv geschönt, 50:50.

Auch der bislang erfolglose Tabellenvorletzte der Brandenburg-

liga, Preussen Eberswalde, hat ein Erfolgserlebnis bitter nötig. Bei Landesligist Blau-Weiß Briesen haben sie klar die Favoritenrolle inne, auch weil sich der Gegner mit einem Punkt aus drei Saisonspielen nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat.