Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Stadt muss noch in diesem Jahr mehr Geld als im Haushalt geplant für die Betreuung der Kinder in den vier Kitas sowie im Hort ausgeben. Fachbereichsleiter Frank Möricke informierte im Bildungs- und Sozialausschuss, was das Gute-Kita-Gesetz für Seelow bedeutet. "Ab 1. August gilt die neue Kinderbefreiungsverordnung", erklärte er. Sie regle, welche Eltern ab August keinen Beitrag für die Betreuung ihrer Jüngsten zahlen müssen. Die Verordnung sehe vor, dass die Befreiung bei einem Jahreseinkommen von bis zu 20 000 Euro. Zudem sind alle Eltern befreit, die Sozialleistungen erhalten.

Bisher hatten Eltern mit Jahreseinkommen bis zu 20 000 Euro 45 Euro Eigenanteil zu zahlen, beim Hort lag der Mindestsatz bei 13 Euro je Monat. Diese Einnahmen fallen durch das Gute-Kita-Gesetz nun weg.

"In Seelow betrifft das insgesamt 27,3 Prozent der Kinder", machte Möricke deutlich. Man habe mit den vier Trägern der Einrichtungen in Seelow den Bedarf ermittelt. In der Awo-Kita fallen jetzt 15, in der DRK-Kita 20, in der "Arche Noah" fünf und bei den "Frechdachsen" 27 Kinder in die Beitragsbefreiung. Hinzu käme 91 Hortkinder. Träger des Hortes ist die Stadt.

So wie alle Kommunen im Land erhalte die Stadt 12,50 Euro pro Kind vom Kreis, der die Mittel vom Land durchreicht. Der Städte- und Gemeindebund setze sich vehement dafür ein, dass dieser Betrag erhöht wird. Denn es stehe fst, dass dieser Sockelbetrag nicht ausreicht. Die Stadt könne beim Kreis einen Mehrbedarf beantragen. Ob er anerkannt wird, sei offen. In der Verwaltung gehe man davon aus, dass im kommenden Haushalt rund 42 350 Euro mehr eingeplant werden müssen – für 67 Kinder in den Kitas sowie für 91 Kinder im stadteigenen Hort. Anteilig kommt auch 2019 ein Mehrbedarf hinzu. Man hoffe nach wie vor auf eine Nachbesserung durch das Land, so Möricke.