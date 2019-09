Diese 26 Vorschläge stehen zur Abstimmung

1. Anlegen von Wild- und Blumenwiesen in einzelnen Wohnbezirken (Kostenplan: 10 000 Euro)2. Mehr Bänke in Schwedt (10 000 €)3. Öffentlicher Bücherschrank (5000 €)4. Heinersdorf: Bau einer Überdachung auf Gutshof (15 000 €)5. Beine-Baumel-Bänke (15 000 €)6. Spielplatz am Frauenzentrum (8500 €)7. Gestaltung eines Schmetterlings- Lehrgartens (10 000 €) 8. Schaukel für Menschen im Rollstuhl (15 000 €) 9. Transportable Bühne auf dem Festplatz in Kunow (4000 €)10. Restaurierung der Teichanlage im Vogelpark (10 000 €) 11. Jugendkonzert für Alle (15 000 €)12. Klacks – die Leseraupe (1920 €)13. Jugendplatz in der Innenstadt (10 000 €)14. Mehr Papierkörbe im Julian-Marchlewski-Ring (6000 €)15. Innenhofgestaltung Vereinshaus "Kosmonaut" (6000 €)16. Sanierung Vereinsobjekt – Kulturhistorischer Verein "Schwedter Dragoner" (15 000 €)17. Bekleidung für Jagdhornbläser (5000 €)18. Neugestaltung des Aufenthaltsraumes am Gauß-Gymnasium (5000 €)19. Überdachung Besucherbereich Tierheim Schwedt (15 000 €)20. 2. umzäunte Hundefreifläche (15 000 €)21. Spielplatz für Kleinkinder in der Innenstadt (15 000 €)22. Stadtteilfest WK 6/7 "Für immer 1330" (15 000 €)23. Mittelaltersportfest Schulen (15 000 €)24. Kinder der Tafelrunde (6000 €)25. Brunnen für Hundeauslauf (8000 €)26. Aufwertung Feuerwehrspielplatz in Vierraden (12 000 €)