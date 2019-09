MOZ

Tauche (MOZ) Am Wochenende wird in Tauche das 20. Erntefest, welches mit einem Alttechniktreffen einhergeht, gefeiert. Um 9 Uhr beginnt am Sonnabend die Aufstellung zum Festumzug, ab 10.30 Uhr spielen bei Marion’s Bierstübchen die Spreetaler Blasmusikanten. Um 12 Uhr startet der Festumzug mit dem Traditionsspielmannszug. Ab 13.30 Uhr geht es auf der Bühne weiter. Es spielen die Spreetaler Musikanten und das Stimmungs-Duo Thomasius. Des Weiteren wird eine etwas andere Modenschau mit Hardy’s Modekabarett präsentiert.

Ab 14 beginnt die "Große Ernteshow, Hafer, Kartoffel und und Kürbis". Ihre Kräfte messen können Wagemutige ab 16 Uhr beim Baumstammziehen. Parallel angeboten wird Kinderbelustigung, die große Rutsche und ein Trödelmarkt. Die Tageskarte kostet 4 Euro. Für die Jubiläumsparty um 20 Uhr mit den "Starfuckern" (Rolling Stones Cover Band) und DJ Silvio läuft der Vorverkauf, die Karten kosten 16 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.

Mit einem Gottesdienst in der Gemeindekirche um 10.30 Uhr startet das Festprogramm am Sonntag. Um 11.30 Uhr beginnt im Bierstübchen der Frühschoppen mit Manuel Meier. Der Preisskat lockt Spieler ab 14 Uhr an die Spieltische.

Anmeldung bei Marions Bierstübchen unter Tel. 033675 5098.