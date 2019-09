Janet Neiser

Ratzdorf (MOZ) Der Antik- und Trödelmarkt, der am Sonntag zum Tags des offenen Denkmals an der Kajüte in Ratzdorf stattfinden sollte, entfällt. Der Markt musste aufgrund eines Marktuntersagungsbescheides von Amts wegen absagen. Das Verbot wird mit der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen begründet. Der Markt "würde die äußere Ruhe des Tages stören und widerspreche dem Wesen eines Sonntages", heißt es. Wer eine Ausnahme möchte, müsse diese beantragen. Das sei nicht geschehen. Aus der Kajüte heißt es, man habe vor zwei Wochen einen formlosen Antrag gestellt und viele Dokumente hinzugefügt. Offensichtlich hatte die Kreisverwaltung in Beeskow von der Veranstaltung erfahren und das Amt in Neuzelle informiert. "Die haben dort alles rechtens gemacht", sagt Amtsleiter Michael Rose vom Kreis. Er bezweifelt, dass der Markt überhaupt genehmigungsfähig ist. Im Vorjahr hatte im Rahmen des Denkmaltages ebenfalls ein Trödelmarkt an der Kajüte stattgefunden, der großen Anklang fand.