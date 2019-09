Irina Voigt

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Sie sind jetzt genau im richtigen Alter, sich mit Älteren, Kranken oder auch Jüngeren zu beschäftigen und dabei Initiative zu zeigen und auch erste Verantwortung zu übernehmen", findet Stephanie Tribulowski, Mutter von Elena, einer Achtklässlerin. Das Projekt biete ganz andere Erfahrungen, als in einem dreiwöchigen Praktikum.

Sie und etliche andere Mütter und Väter und auch Vertreter von sozialen Einrichtungen – von Kita über Jugendclub bis Seniorenheim – sind in der Aula der Gesamtschule Petershagen zusammengekommen, um sich anzuhören, wie die Jugendlichen sich beim Service-Learning geschlagen haben. Das begann im vergangenen Schuljahr und wird in diesem fortgesetzt. Nun war es Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen.

Fiona und Oskar waren mehrere Wochen – anstelle im WAT- oder LER-Unterricht zu sitzen –, an den Nachmittagen in der Kita FrohSinn in Neuenhagen. "Wir haben dort gelernt, mit Kindern umzugehen, was gar nicht so einfach ist", berichten sie in ihrer Präsentation, denn einige Kinder seien "ganz schön frech" und es sei oft "sehr laut".

Aber sie haben auch gesehen und erlebt, wie anstrengend der Beruf einer Erzieherin ist und wie sie es dennoch versteht, mit schwierigen Situationen umzugehen. "Wir konnten uns in einen sozialen Beruf hineinversetzen", sagt Tim, der im Hort der Kita Spatzennest sein Service-Learning absolvierte. Mit Laura konnten die Kita-Kinder des Spatzennestes malen und basteln.

Dass Betreuer im AWO-Seniorenzentrum in Eggersdorf "viel Kraft und Nerven brauchen", stellten Evi und Charleene fest. Sie haben mit den Bewohnern Spiele gespielt, geredet und waren auch mit ihnen spazieren. Tom und Janus, die beide Giebelspatzen waren, stellten fest, dass es "Kinder gar nicht mögen, wenn sie ignoriert werden". "Erzieher müssen manchmal sehr viel aushalten", sagten sie, denn Kinder hätten sehr viel Energie und stellten pausenlos Fragen.

"Wir hatten in Vorbereitung dieses Praxislernens mehrere soziale Einrichtungen wie Kitas und Seniorenheime angeschrieben", sagt Klassenleiter und WAT-Lehrer Gerd Henning. Und fast alle hatten sich bereit erklärt, an dem Projekt mitzuwirken.

Das ganz normale Leben

Fürs kommende Halbjahr werden die Zeiten, in denen die Schüler in die Einrichtungen gehen, etwas verschoben, denn, wie Lea und Elena feststellten, die im Seniorenzentrum Procurand in Strausberg im Einsatz waren, "schlafen die meisten älteren Heimbewohner um die Mittagszeit". "Das ist ganz normal", sagte die stellvertretende Schulleiterin Doreen Ritter, "dass eben auch negative Erfahrungen gemacht wurden." Das sei eben das ganz normale Leben.