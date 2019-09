Nina Jeglinski

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) stellt Herbstprognose vor und zeichnet für den Osten ein positives Bild.

Nachdem in den letzten Monaten mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute eine konjunkturelle Abkühlung in Deutschland vorausgesagt haben, schließt sich das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) dieser Prognose an. Allerdings kommen die Forscher auch zu dem Ergebnis, dass die ostdeutsche Wirtschaft kräftiger wächst als im Bundesschnitt. Das IWH sagt in seiner am Donnerstag veröffentlichten Herbstprognose für den Osten ein Plus von 1,0 Prozent voraus. Damit zeigen sich die IWH-Ökonomen in diesen Tagen etwas optimistischer: Im Sommer hatten sie noch ein Plus von 0,8 Prozent vorhergesagt.

Für Gesamtdeutschland erwarten die Forscher unverändert ein Plus von 0,5 Prozent. Auch 2020 dürfte die ostdeutsche Wirtschaft (1,3 Prozent) demnach etwas stärker zulegen als in Deutschland insgesamt (1,1 Prozent).

"Die wesentliche Ursache dafür ist eine schwächere Nachfrage nach deutschen Exportgütern, während die Binnennachfrage bislang nur moderat an Dynamik verloren hat", sagt Oliver Holtemöller, Leiter der Abteilung Makroökonomik und Vizepräsident des IWH. Viele exportabhängige Unternehmen haben in Westdeutschland ihre Standorte. "Dass es trotzdem zu keiner schweren Rezession kommen dürfte, dafür sprechen die weiter sehr günstigen Finanzierungsbedingungen und die immer noch gute Arbeitsmarktlage, welche die Arbeitnehmereinkommen deutlich steigen lässt", so Holtemöller weiter. Ihre Prognose stützen die Wissenschaftler aus Halle/Saale vor allem auf zwei Entwicklungen: In Ostdeutschland sind die Einkommen zuletzt deutlich stärker gestiegen als im Westen, was auch an der besonders günstigen Arbeitsmarktentwicklung lag. So legten die verfügbaren Einkommen in Ostdeutschland in den Jahren 2014 und 2018 um 9,8 Prozent zu, im Westen im gleichen Zeitraum um 7,2 Prozent.

Am Rand der Rezession

Das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland befindet sich seit Mitte vergangenen Jahres in der Rezession, schreibt das IWH, während die Binnennachfrage in Branchen wie dem Bau noch als relativ stabil gilt. So lagen Bauinvestitionen im zweiten Quartal um 2,2 Prozent über dem Vorjahresniveau, der private Konsum bei 1,5 Prozent.

Als günstig wird auch die Lage der Beschäftigung gesehen, wobei sich der Zuwachs dort jedoch deutlich verlangsamte: Betrug die Zunahme der Erwerbstätigkeit seit dem Jahr 2015 durchschnittlich etwa 140 000 Personen pro Quartal, so nahm die Beschäftigung im zweiten Quartal 2019 nur noch um 50 000 bzw. 0,1 Prozent zu.

Getragen wurde der Beschäftigungsaufbau erneut von der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Die registrierte Arbeitslosigkeit nahm im zweiten Quartal 2019 saisonbereinigt zu. Für Ostdeutschland werden für die Jahre 2020 und 2021 durchschnittliche Arbeitslosenquoten von 6,3 bzw. 6,0 Prozent vorausgesagt, im Jahr 2019 wird die Quote vom IWH aktuell mit 6,5 Prozent angegeben.