Neues Zimmer: Diana Lender, Hauswirtschaftsleiterin in der Bad Freienwalder Kurklinik, macht die Betten zurecht. 32 Patientenzimmer sind zuletzt neu gestaltet worden. Große Farbdrucke an den Wänden nehmen Bezug auf die Geschichte der Kurstadt. © Foto: Ellen Werner

Ellen Werner

Bad Freienwalde (MOZ) Gerade sind die ersten Reha-Bewohner eingezogen. Bei laufendem Betrieb hat die Bad Freienwalder Fachklinik in den zurückliegenden acht Wochen 32 Patientenzimmer neu eingerichtet und gestaltet. Neue Stühle und Tische, höhenverstellbare Betten, die ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden sollen, und vor allem ein komplett neues Design erwarten die Orthopädie- oder Rheumapatienten.

Motive mit Bezug zur Kurstadt

Seit vier Jahren legt die Rehabilitationseinrichtung mit 220 Patientenzimmern etappenweise ihr 90er-Jahre-Flair ab. "Jetzt sind wir bei 180 renovierten Zimmern", sagt Verwaltungschefin Kristin Schröder-Kolew, die froh ist, dass sie nun den Großteil der Patienten darin unterbringen kann. "Die neuen Zimmer sind sehr nachgefragt." Sie freut sich zudem, dass zwei neue Doppelzimmer bereitstehen. Unter den 60 bis 80 Heilungsuchenden, die wöchentlich ankommen, bringt mancher eine Begleitperson mit.

Blickfang sind neben dem Farbkonzept, das sich an Wänden und Vorhängen widerspiegelt, insbesondere die großformatigen Digitaldrucke unter Acrylglas auf Sichthöhe. Mal ist es eine historische Familienfotografie vor der Kurfürstenquelle, mal eine Postkartenansicht mit dem Freienwalder Schloss, dann wieder sind Fontane-Zitate zu lesen. In ihrer Kombination wiederholen sich die Motive mit Bezug zur Kurstadt kaum, so dass jedes Zimmer seinen eigenen Charakter hat.

Das Design übernommen hat wieder das Atelier Gebel. Das Berliner Architekturbüro, das nun auch für den Umbau des Kurmittelhauses verantwortlich zeichnet, hat sich auf die Gestaltung von Gesundheitsunternehmen spezialisiert. "Der Patient steht im Vordergrund", sagt Innenarchitektin Antje Gebel, die in der neuen Etappe vier neue Zimmertypen kreiert hat. Sie lasse sich von Bedürfnissen und Stimmungen der Klinikgäste in der Erholungsphase leiten und sehe die Räume auch hotelhaft. "Der Patient bewohnt so ein Zimmer drei Wochen und da soll er es auch richtig gut haben."

Darin, dass die Bemühungen um die Wohlfühl-Atmosphäre im ganzen Haus der richtige Weg sind, sieht sich Verwaltungsleiterin Schröder-Kolew durch Auszeichnungen wie jüngst vom Focus bestätigt. Das Magazin hat Deutschlands derzeit beste Rehabilitationskliniken gekürt. Fachleute und Patientenverbände an mehr als 1400 Akutkrankenhäusern wurden nach Rehakliniken befragt, die positiv auffallen. Danach hat der Focus die Fachklinik in Bad Freienwalde neben knapp 440 weiteren Einrichtungen erneut als "Top-Reha-Klinik 2020" ausgezeichnet. Die Lizenz des Siegels für den Orthopädie- und den Rheumatologiebereich gilt bis September in einem Jahr.

Fast 10 000 Euro pro Zimmer

Bis dahin, hofft Kristin Schröder-Kolew könnte auch ein Großteil der verbleibenden 40 Zimmer umgestaltet sein. "Wir machen das meist in den belegungsärmeren Zeiten", sagt sie. Voraussichtlich im Januar, denn über Weihnachten wird weniger operiert.

Die umfangreichen Maßnahmen finanziere die Fachklinik selbst, Mittel gebe es weder vom Land noch vom Landkreis, sagt Angela Krug, Geschäftsführerin der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH, zu der die Klinik gehört. Durchschnittlich 9700 Euro pro Zimmer habe das Haus jetzt investiert.