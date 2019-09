Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der neue Anbau am Funktionsgebäude auf dem EWE-Sportplatz in der Robert-Koch-Straße in Seelow ist fertig. Die Mitglieder des Bauausschusses der Stadt konnten sich am Mittwochabend davon einen Einblick verschaffen. Victoria-Präsident Roland Bienwald berichtete über das an sich erfreuliche, aber an bürokratischen Hürden reiche Investitionsvorhaben. Nur dank Leader-Förderung war der Anbau möglich.

Verein ist Bauherr

Mitte 2018 gab es den Förderbescheid über 611 000 Euro. "Für uns als Verein war es ein Kraftakt, den unglaublichen Bürokratismus zu bewältigen", erklärte Bienwald. 920 000 Euro umfasst das Vorhaben insgesamt. Zwar ist die Stadt Eigentümer, aber nur der Verein konnte Fördermittel beantragen und sei damit Bauherr und auch voll in der Haftung. Es wurden neun Lose ausgeschrieben. Die Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro pro3, den Fachplanern und Firmen sei bestens gewesen, sagte der Vereinschef. Derzeit wird noch an den Außenanlagen gearbeitet. Zum Projekt gehörten auch die Schaffung von 30 Parkplätzen, die Errichtung neuer Ballzäune und einer neuen Zuwegung, einschließlich Geländer.

Die ersten 442 000 Euro Fördermittel sind geflossen. Geld gibt es erst, nachdem die Rechnungen bezahlt wurden. Ohne einen von der Sparklasse Märkisch-Oderland gewährten Kredit, für den natürlich auch Zinsen anfallen, hätte man nicht bauen können, betonte Roland Bienwald. Einiges sei zudem als nicht förderfähig bewertet worden (insgesamt 54 000 Euro weniger). Dazu gehörte unter anderem das Verlegung einer neuen Schmutzwasserleitung von der Robert-Koch-Straße zum Schützenhaus und der Neubau eines Giebels zum Nachbarhaus. Mit Baubeginn hatte sich gezeigt, dass es keinen Giebel gibt. Auch für bewegliches Inventar gibt es keine Förderung.

Dafür seien viele Vorschriften umzusetzen gewesen, sagte Bienwald. So gebe es keine per Hand bedienbare Wasserhähne und auch keine Lichtschalter mehr. Aus hygienischen Gründen ist dies in solchen Einrichtungen jetzt Vorschrift. Man sei trotz aller Sorgen stolz und froh über das fast fertige Areal, betonte Bienwald. Ende Oktober ist offizielle Übergabe. Dazu lud er alle Stadtverordneten ein. 24 Trainingseinheiten finden auf dem Platz wöchentlich statt, zudem 150 Spiele im Jahr. In der Sparkassen-Arena, die vor allem der Oberliga-Mannschaft vorbehalten ist, wird der gesamte Schulsport absolviert.