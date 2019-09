Gabriele Rataj

Rehfelde (MOZ) Musikalisch bis sportlich geht es beim Rehfelder Wandertag am Sonntag zu. Unter dem Titel "Wandern und Singen kennt keine Grenzen" bewegen sich die Teilnehmer ab 10 Uhr teils laufend, teils fahrend vom Bahnhof Rehfelde über Werder und Zinndorf nach Rehfelde-Dorf, Herrensee und zurück zum Bahnhof.

Mit dabei sind an der Kirche Werder der Sängerkreis Rehfelde (etwa 11.15 Uhr), am Rastplatz Zinndorf ein polnischer Chor (gegen 12.15 Uhr) und an der Kirche Rehfelde-Dorf der Männerchor Neuenhagen (13 Uhr). Ausklang bei Gespräch und Gastronomie.