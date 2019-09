Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Kraftsport-Oldie Horst Lorenz sorgt für erfolgreichen Bankdrücker-Nachwuchs von Motor Eberswalde. Er hat den Pakistaner Umair Masood unter seine Fittiche genommen.

Der 27-jährige Flüchtling ist als Lehrling in der Bäckerei Wiese kräftiges Anpacken gewohnt. Doch seine Leistungen im Bankdrücken erstaunten dann doch die Eberswalder Fachleute von Motor. "Er hat schon großes Talent für diese Kraftsportdisziplin. Im ersten Wettkampf schaffte er 80 Kilogramm, das ist schon sehr beachtlich", fand Horst Lorenz nur lobende Worte für seinen Schützling.

Seit einem Jahr trainiert der Pakistani bei der Kraftsportabteilung von Motor Eberswalde mit. Bei seinem ersten Wettkampf in Frankfurt (Oder) Mitte Juli belegte er mit den 80 Kilogramm in seiner Gewichtsklasse den zweiten Platz. Bis zum Wettkampf "Stärkster Eberswalder" im Dezember will er 90 Kilogramm zur Hochstrecke bringen. Weitere Wettkampfteilnahmen sollen dann im nächsten Jahr folgen.

Aber auch Horst Lorenz liegt nicht auf der faulen Haut. Der mehrfache WM-Medaillengewinner bereitet sich auf seine Starts bei der Deutschen Meisterschaft in Mainz Ende September und auf die Europameisterschaft in Finnland Mitte Oktober vor. Da gibt es für den 79-jährigen Kraftsportler nur ein Ziel: Mindestens ein Podestplatz.