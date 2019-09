MOZ

Beeskow (MOZ) Das Rouanet-Gymnasium und die Ehrenamtszentrale Beeskow sind auf der Suche nach Interessierten, die das Schülercafé im Gymnasium auf ehrenamtlicher Basis betreiben. Nach den Vorstellungen der Schulleitung soll es dort wie früher ein kleines Imbissangebot geben, Snacks und Getränke. Die Schüler sollen in den großen Pausen oder in Freistunden die Möglichkeit haben, sich hier zu entspannen, etwas zu essen, sich zu treffen und ins Gespräch zu kommen. Konkret geht es vor allem um die Öffnung des Schülercafés in den Pausenzeiten von 9.30 bis 9.50 Uhr beziehungsweise 11.20 bis 11.50 Uhr. Hinzu kommen je nach Angebot noch Vor- und Nachbereitungszeit sowie der Einkauf. Schüler würden bei der Vorbereitung und auch beim Verkauf unterstützen. "Wie bei einem Café üblich wird es nicht nur um Verkauf gehen, sondern auch um Gespräche, es wird sich ein Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern entwickeln. Wer sich hier einbringt, wird zum Teil der Schule werden und dazu gehören", so die Schulleitung. Die Aufgabe könne auch auf mehrere Schultern aufgeteilt werden, in dem Helfer nur tageweise zur Verfügung stehen. Eine Vergütung sei verhandelbar. Kontakt: 03366 23059 (Gymnasium) oder Ehrenamtszentrale Beeskow, Tel. 0152 09418177.