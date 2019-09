Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Das müffelt ja schon", meinte neulich eine ältere Dame, als sie am Klosterteich in Neuzelle entlanglief. "Da muss doch was gemacht werden." Recht hat sie, würden wahrscheinlich die meisten Neuzeller und Besucher beim Anblick des Gewässers sagen, das seit Jahr und Tag zur viel umschwärmten Klosterkulisse gehört. Mitte August hatte die MOZ berichtet, dass der Teich entkrautet werden soll. Das passiert nun auch. Am kommenden Montag werden die Gerätschaften zur Anlage gebracht, heißt es am Donnerstag vom Wasser- und Bodenverband "Schlaubetal/Oderauen". Mit diesem hatte Mario Fischer aus Friedland, der seit Ende der 1990er-Jahre Pächter des Klosterteiches ist, zuvor Gespräche über eine Entkrautungsaktion geführt. Denn er sei dafür auf die Technik angewiesen.

Anfang der Woche soll es nun losgehen. Zunächst wird ein Boot mit Mähausrüstung ins Wasser gelassen. Hat dieses seine Arbeit getan, wird das Boot laut Wasser- und Bodenverband umgerüstet. Dann kommt eine Art Gabel zum Einsatz, mit der das Mähgut aus dem Wasser gefischt wird. Der Experte rechnet mit 200 bis 240.Kubikmeter Kraut, das herausgefischt wird. Mal zum Vergleich, ein normaler Traktoranhänger kann etwa 8 Kubikmeter Ladung aufnehmen. Das bedeutet, man bräuchte theoretisch 30 davon, um das Klosterteich-Grünzeug abzutransportieren. Der Verband rechnet damit, dass man nach etwa drei Tagen mit allem fertig ist.

Eigentümer des Klosterteiches ist die Stiftung Stift Neuzelle. Auch sie war in die Gespräche über den Zustand des Gewässers involviert. "Wir beabsichtigen mit dem Pächter, mit dem Wasser- und Bodenverband sowie mit dem Amt zu sondieren, welche Maßnahmen kurz- und mittelfristig ergriffen werden müssen, um die Situation zu verbessern", erklärte Geschäftsführer Norbert Kannowsky im August.

Diskutiert wird auch darüber, ob man das Wasser des Klosterteichs mal wieder vollständig ablassen sollte, um diesen zu reinigen. Davon hat der Pächter jahrelang die Finger gelassen, denn damit wäre Ärger mit der benachbarten Klosterbrauerei fast vorprogrammiert. Die Geschäftsführung dort meint, durch das Ablassen würden Risse im Brauereigebäude entstehen. Der Pächter bezweifelt das.