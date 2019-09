Mugabe reckt 2008 bei einer Wahlkampfveranstaltung die Faust in die Höhe. © Foto: epa Str/epa/dpa

Mugabe wird 2002 vom kubanischen Staatschef Fidel Castro in Havanna begrüßt. © Foto: Jose Goitia/Pool/epa/dpa

Besuch im Jahr 1995 beim damaligen US-Präsidenten Bill Clinton in Washington. © Foto: Greg Gibson/AP/dpa

Die damalige britische Premierministerin Margaret Thatcher reicht Mugabe 1988 in London die Hand. © Foto: Tim Ockenden/Press Association/dpa

DPA

Harare (dpa) Der langjährige Präsident Simbabwes, Robert Mugabe, ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in Singapur. Sein Nachfolger, Präsident Emmerson Mnangagwa, bestätigte am Freitag entsprechende Berichte im Kurznachrichtendienst Twitter.

Mugabe sei ein Befreiungsheld gewesen, der sein Leben der Emanzipation seines Volkes gewidmet habe, schrieb er. Auch ein Mitglied der Familie - Mugabes Neffe Robert Zhuwao - bestätigte am Freitag die Todesnachricht.

Als Guerillachef hatte Mugabe gegen die Herrschaft der weißen Minderheit in dem südafrikanischen Land gekämpft und danach Simbabwe - zuletzt mit harter Hand. Im Jahr 2017 war er nach insgesamt rund 37 Jahren an der Macht gestürzt worden.

Zuvor hatte es Proteste gegen die wirtschaftliche Misere im Lande gegeben, für die Mugabe westliche Sanktionen verantwortlich machte. Sein Nachfolger Mnangagwa hatte noch am Vortag auf einem Wirtschaftsforum in Kapstadt erklärt, er habe heute mit einer völlig zusammengebrochenen Wirtschaft zu kämpfen, die es wieder aufzubauen gelte.

Die vergangenen Wochen hatte Mugabe zur medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus in Singapur verbracht, nachdem sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert hatte. Es gab keine offiziellen Angaben, woran Mugabe erkrankt war.