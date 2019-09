Mariia Vakhrusheva

Müllrose/Nowosibirsk (Praktikantin) Orgeln aus dem Hause W. Sauer gibt es nicht nur in vielen Teilen Europas. Auch in acht Städten Russlands klingt es aus Sauer´schen Orgelpfeifen.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Sauer-Orgeln in Russland vorwiegend in Konzerthäusern und Musikhochschulen erbaut. Eine dieser Orgeln steht seit mehr als einem halben Jahrhundert im Konservatorium der Stadt Nowosibirsk, wo seither Generationen von Organisten ausgebildet wurden. Aufgebaut hatte sie 1968 der damaligen Frankfurter Betriebsdirektor Gerhard Spallek mit seinen Mitarbeitern. Es war die erste Orgel Sibiriens. Doch ihr jetziger Zustand sei beklagenswert, sagt Thomas Lang, fachtechnischer Geschäftsführer der seit 1994 in Müllrose ansässigen Orgelbaufirma. Durch den ständigen Lehr- und Konzertbetrieb ist das Instrument abgenutzt und muss einer Generalsanierung unterzogen werden – die erste seit 51 Jahren.

Gemischtes Team von Experten

Thomas Lang, der vom Betriebsdirektor Gerhard Spallek ausgebildet wurde, untersuchte im Februar dieses Jahres die Nowosibirsker Orgel. "Schnelle medizinische Hilfe kann hier nichts mehr ausrichten", weiß Lang deshalb heute. "Es bedarf einer grundlegenden Operation, so wie es beim Menschen im Alter auch manchmal nötig wird." Die Orgel sei stark verschmutzt, Verschleißteile aus Filz und Leder müssen ersetzt werden und die Spieltechnik müsse auf einen modernen europäischen Standard gebracht werden, um das Instrument auch für junge Organisten interessant zu machen, erklärt Thomas Lang ausführlich.

Im August haben Thomas Lang und Michail Symonyan, Kuratoriumsleiter des Nowosibirsker Konservatoriums, den Vertrag über die Restaurierung der Orgel unterzeichnet. Etwas über 300 000 Euro soll das kosten. An der Restauration soll ein gemischtes Team von Experten aus Russland und Deutschland arbeiten, sagt Lang.

Die Pfeifen der Orgel sollen erhalten bleiben, der Spieltisch wird jedoch komplett erneuert. Der Spieltisch wie auch alle anderen Bedienelemente, die eingesetzt werden sollen, werden in Deutschland hergestellt und dann in Russland montiert.

In der ersten Phase soll noch in diesem Jahr das Pfeifenwerk demontiert und gesichert werden. Zwischenzeitlich wird auch der Konzertsaal saniert. Nach Abschluss dieser Arbeiten soll die Orgelsanierung vor Ort beginnen, die etwa drei Monate dauern wird. Ende 2020 soll alles fertiggestellt sein.

Kompliziert sei diese Reparatur nicht, sagt Thomas Lang. Für den Orgelbauer gehören solche Arbeiten inzwischen zum Alltag, da die Firma bereits einschlägige Erfahrungen mit der Sanierung von Orgeln aus dieser Zeit hat, auch in Russland. Kürzlich schloss Lang mit seinem Team die Sanierung einer Sauer-Orgel aus dem Jahr 1983 in Kemerowo in Südsibirien ab. "Unsere Orgeln sind wie Kinder. Wir wachen gut über sie", macht Thomas Lang deutlich.