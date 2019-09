Steffen Kretschmer

Oranienburg (Moz) Dem Oranienburger HC ist ein Coup gelungen: Dennis Schmöker hat seinen bis 2021 laufenden Vertrag vorzeitig um vier Jahre verlängert. Bis 2025 wird der Linksaußen demnach für den Drittligisten spielen. "Ich fühle mich sehr wohl hier im Verein", so der 25-Jährige. "Das Umfeld und die Rahmenbedingungen passen hervorragend." Er selbst sei auf den Verein zugegangen und habe den Wunsch geäußert, um langfristig beim OHC zu bleiben. "Ich möchte diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, weiter mitgehen. Die Laufzeit ist aber schon ein bisschen verrückt", ergänzt er mit einem Lachen. "Wenn der Vertrag zu Ende geht, bin ich 31. Dadurch ist das aber auch etwas Besonderes. Dass jemand so lange bei einem Verein bleibt, gibt es heutzutage nicht mehr so oft. Ob das am Ende so kommen wird, muss man sehen. Es kommt ja auch darauf an, dass mein Körper mitmacht und es sportlich gut hinhaut."

Bisher allerdings sieht es nicht danach aus, als würden sich schon bald irgendwelche Verschleißerscheinungen bei "Denno", einstellen. Beim OHC ist er mittlerweile in seine vierte Spielzeit gestartet und hat sich schon jetzt ein großes Standing erarbeitet. Schmöker genießt enorme Wertschätzung im Team sowie im gesamten Verein, weshalb er vor der laufenden Saison neben Robin Manderscheid zum gleichberechtigten Spielführer der Drittliga-Mannschaft ernannt wurde. "Ich bin sehr glücklich darüber und stolz darauf, dass die Art, wie ich hier auftrete, scheinbar ganz gut ankommt", sagt der Linksaußen. Dabei deutete sich zu Beginn seines Engagements erste einmal überhaupt nicht an, welche Richtung Schmökers Entwicklung einschlagen und wie viel Fahrt sie aufnehmen würde. "Ich bin in einem mentalen Loch nach Oranienburg gewechselt. Dass es so gut läuft wie jetzt, und dass ich so lange beim OHC bleiben werde, war damals nicht abzusehen."

Der Trainer und Sportliche Leiter des Vereins, Christian Pahl, ist glücklich, "dass sich ‚Denno‘ so früh und langfristig an uns bindet. Er hätte sicherlich andere Optionen". Der Auszubildende Erzieher habe in den drei bisherigen Jahren eine enorme Entwicklung beim OHC genommen. Im ersten Jahr wurde er bereits Spieler der Saison. Von Anfang an gilt er als Publikumsliebling – wegen seiner ehrlichen und emotionalen Art plus seiner sportlichen Qualität. "Er hat sich im Team längst zum Wortführer aufgeschwungen und gilt als Eckpfeiler in unserem Spiel", so Christian Pahl. Durch das Kapitänsamt werde Dennis Leroy Schmöker noch mehr Verantwortung übernehmen müssen. "So wird er aber noch einen Schritt nach vorn machen", glaubt der Coach.

Für Dennis Leroy Schmöker spielt die Wertschätzung, die er im Verein genießt, eine sehr große Rolle. "Ich denke, ich bin ein loyaler Mensch. Ich finde es sehr angenehm, dass wir uns hier im Verein mit gegenseitigem Res-pekt begegnen. So macht das Spaß", sagt der einstige Spieler der Füchse Berlin und setzt noch einen drauf: "Ich möchte die nächsten Jahre in Oranienburg spielen und hier meine Karriere beenden."