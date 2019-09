René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Wenn bei Sportspielen die Feuerwehr anrückt, bedeutet das nicht unbedingt, dass es besonders heiß hergeht, sondern dass die Lebenshilfe ihre sportlichen Aktivitäten feiert. Schließlich lässt sich mit "Zielspritzen" aus Feuerwehrschläuchen eine Menge Spaß verbreiten.

"Es geht nicht um Höchstleistungen, sondern darum, dass alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, gemeinsam Freude bei Sport und Spiel haben", sagte Katrin Bertz von der Lebenshilfe. Zu den Helfern gehörten in diesem Jahr die Feuerwehr, der Boxverein ESV und der Stadtsportbund. Schubkarrenwettlauf, Mikado, Slalomlauf oder Bogenschießen waren einige der sportlichen Herausforderungen. Ebenso wie im letzten Jahr wurden die Sportspiele auf dem Gelände der Lebenshilfe in der Hansastraße veranstaltet. "Im letzten Jahr war es aus der Not heraus, weil das Stadion am Olympiastützpunkt kurzfristig gesperrt war", sagte der Vereinsvorsitzende Ullrich Budach. "Der neue Ort für den Sport war dann für alle Beteiligten so gut, dass wir gleich geblieben sind".

Die Teilnehmenden freuen sich vor allem über kurze Wege zwischen den Stationen und eine gute barrierefreie Infrastruktur. Mit einem lauten Knall von der Starterklappe wurden die Spiele von Kulturdezernentin Milena Manns eröffnet, vorher gab es noch einen Scheck der E.ON EDIs GmbH über 5000 Euro. Der Scheck war eigentlich für den ESV Boxklub vorgesehen. "Allerdings gibt es mit dem Donnerstagssport für Familien eine lange Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe", so Uwe Köppen. "Mit diesem Geld sollen Sportgeräte für den Außenbereich auf dem Gelände der Lebenshilfe installiert werden, sodass man im Sommer, wenn die Sporthallen geschlossen sind, den Sport für die Familie draußen anbieten kann", freute sich der Erzieher. "Dabei geht es auch um solche Geräte, die von Menschen im Rollstuhl benutzt werden können", sagte Katrin Bertz. Insgesamt zehn Frankfurter Kitas waren beim Sportfest zu Gast und voll des Lobes. "Die Kinder haben ihren Spaß und hier auf dem Gelände ist es noch besser, weil alles enger zusammen ist", sagte die Erzieherin Birgit Primas aus der Kita Finkenhäuschen.

Ehrung mit Medaillen aus Ton

Für jeden kleinen und großen Teilnehmer gab es eine Medaille, die in grenzübergreifender Zusammenarbeit entstanden ist. "Die Medaille aus Ton haben die Betreuten der Tagesstruktur "Kompass" der Lebenshilfe hergestellt", erzählte Karoline Kokietek. Bunt bemalt mit einer Erdbeere wurden sie dann im Sozialzentrum Powiatowy Osrodek Wsparcia in Rzepin. Immerhin mussten mehrere hundert Stück gefertigt werden, denn das 10. Sport- und Spielfest der Lebenshilfe war bestens besucht. "Wir sind sehr zufrieden, dass so viele unser Angebot angenommen haben", freute sich Geschäftsführerin Regina Griebel.