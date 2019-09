Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Das neu eröffnete Futurium im Berliner Regierungsviertel lädt zur Gestaltung der Welt von morgen.

"Der beste Weg, die Zukunft vorauszusehen, ist sie selbst zu gestalten." Der Spruch des einstigen amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln könnte gut als Motto über dem neue Futurium in Berlin stehen. Wer das Museum der Zukunft zwischen Hauptbahnhof und Reichstag betritt, bekommt erst einmal ein digitales Armband umgeschnallt. Damit kann man sich in den "Wünsche-Speicher" einloggen und der Welt kundtun, wie man sich seine Zukunft vorstellt.

"Wie wollen wir leben", ist die große Frage, die in den kommenden Jahren in dem 58 Millionen Euro teuren Neubau des Bundesforschungsministerium geklärt werden soll. Schon die Kunstinstellation "Tornado" im futuristischen Treppenhaus soll zum Nachdenken darüber anregen. Die weißen Sturmscheiben, die sich dort über den Köpfen der Besucher wölben, stehen für die wahnsinnige Beschleunigung und den rasanten Wandel, den die Menschheit in den vergangenen zwei Jahrhunderten mitgemacht hat. "Das Höher-Schneller-Weiter hat uns längst im Griff", sagte der Direktor des Futuriums Stefan Brandt in seiner Eröffnungsrede am Mittwochnachmittag.

In dem neuen, in Europa bisher einzigartigen Mitmach-Museum soll nun jeder für sich klären, ob es zum Beispiel im Bereich der Mobilität auch andere Werte gibt, die einen glücklich machen und die Erde vielleicht doch noch vor dem Klima-Kollaps bewahren. Nach vielen Stationen zu Themen wie Umwelt, Ernährung und Konsum kann man sein Armband in der Zukunftsmaschine auswerten lassen und erfahren, was für ein Typ man ist.

In der Wahlkabine im zweiten Stock hat der Probant allerdings weniger Mitspracherecht als gedacht. Sie ist mit einer Kamera ausgestattet. Wer hineinlächelt, bekommt vom Computer mitgeteilt, welche Partei er wählt. Die Vorhersagen scheine verblüffend häufig ins Schwarze zu treffen.

Doch was zunächst nur wie eine ironische Spielerei wirkt, soll auf die Schattenseiten der Entwicklung von künstlicher Intelligenz anspielen. "Die in der Installation verwendete Technik ist bereits weiter verbreitet als viele glauben", erklärt Brandt. So werde in manchen Ländern inzwischen Gesichtserkennung eingesetzt, um Menschen flächendeckend zu überwachen. Die KI-"Wahlkabine" soll somit ein Weckruf für mehr Selbstbestimmung im digitalen Raum sein. Brandt selbst will mit seiner Schau nicht viel vorhersagen, was das Morgen angeht. "Wir sind kein Prognose-Institut, das in die Glaskugel schaut", stellt er klar.

Ein paar Plaxiglaskugeln hängen trotzdem im Museum für Zukunftsfragen. Im Inneren sieht man unter anderem 3D-Modelle von Bauernhöfen. In der Versuchsküche können Besucher auch ausprobieren, ob Insekten die Ernährung von morgen sind.

Ein Beispiel für "lebende Architektur" ist ein wolkenartiges Kunstwesen, dessen Sensoren auf die Bewegung der Besucher reagieren. Werden die Geräte in unserem smarten Zuhause künftig den Puls fühlen und dann je nach Gemütszustand die passende Musik abspielen?

Auf jeden Fall ist die Gegenwart in dem klimafreundlichen Niedrigst-Energiehaus auch schon ziemlich digital. Selbst die hellgrünen Schließfächern im Foyer sind mit Bildschirmen bestückt. Weil in Zukunft niemand mehr ausgegrenzt werden soll, werden dort in Gebärdensprache Funktion und Architektur des Hauses erklärt.

Der Bau zwischen Spree und S-Bahn mit seiner auffälligen Kassetten-Fassade, Solarthermie und Paraffinspeicher will Museum, Werkstatt und Diskussionsort in einem sein. Bis Sonntag wird er mit einer großen Eröffnungsparty eingeweiht. Danach können Besucher zwei Jahre lang kostenlos die Zukunft entdecken, schmecken, ausprobieren und diskutieren. "Und dann vielleicht die Zukunft aktiv mitgestalten", hofft Brandt.

Mehr Infos unter www.futurium.de