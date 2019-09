Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Die Biotonne wird in ganz Oberhavel eingeführt. Das geht aus Plänen des Landkreises hervor. Bislang gab es die Biotonne nur als Modellprojekt in drei ausgewählten Kommunen: Birkenwerder, Hennigsdorf und Hohen Neuendorf. Ab Juli 2020 kann jeder Haushalt sie dann nutzen.

"Die Bioabfallsammlung erfolgt auf freiwilliger Basis", heißt es in der Beschlussbegründung des Landkreises. Doch die Sache hat einen Haken. Wer künftig keine Biotonne nutzt, wird seinen Baum- und Strauchschnitt und auch sein Laub nicht mehr so ohne Weiteres los. Denn der Laubsack soll ab 2021 aus dem Abfall-Entsorgungsangebot des Kreises verschwinden, genauso wie die Sammlung von Strauch- und Baumschnittbündeln. Der Landkreis will andere Wege gehen. Künftig sollen Laub und Grünschnitt auch in der Biotonne landen und auf diesem Wege verwertet werden. "Wer keine Biotonne will, kann sein Laub und Grünschnitt kostenpflichtig zum Beispiel auf Kleinanliefererbereiche in Germendorf und Gransee bringen", erläutert Kreissprecherin Irina Schmidt.

Die Biobehälter fassen die haushaltsüblichen 120 oder 240 Liter. Die Behälter werden dem Nutzer vom Landkreis zur Verfügung gestellt. Bislang muss die Tonne in der Modellregion selbst gekauft oder gemietet werden. Jetzt sollen die Behältergebühren "über einen kleinen Obolus pro Jahr verrechnet werden", teilt Manfred Speder, Geschäftsführer der Abfallwirtschaftsunion (AWU) Oberhavel, auf Nachfrage am Donnerstag mit. Auch die Entsorgung von Nahrungs- und Küchenabfällen wird etwas kosten. Allerdings sei "die Gebührenkalkulation noch nicht abgeschlossen", teilte Manfred Speder mit.

Die Biotonne soll wie beim Hausmüll alle 14 Tage auf festen Touren geleert werden. Nur auf dem platten, dünn besiedelten Land vor allem im Norden des Landkreises gibt es keine festen Routen. Dort soll nach den Plänen der Landkreisverwaltung angerufen werden, wenn die Tonne voll ist.