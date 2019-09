René Wernitz

Rathenow (MOZ) Auftakt ist an diesem Freitag um 20.00 Uhr im Optikpark. Dann verlagert sich das Geschehen. Am Wochenende ist wieder richtig was los in Rathenows City. Das Stadtfest 2019 lockt.

Eine Kinderspaßwelt lässt die jüngsten Besucher auf ihre Kosten kommen. Sie ist auf dem Märkischen Platz aufgebaut. Der Jugend wird viel Musik auf dem August-Bebel-Platz geboten. Gestandene Leute können sich praktisch überall bei Musik und guten Gesprächen vergnügen. Zudem wird es an Bier und Imbissangeboten sicher nicht mangeln.

Der Sonntag ist verkaufsoffen. Das heißt, dass die Geschäfte von 13.00 bis 18.00 Uhr öffnen dürfen. Auch das City-Center macht davon Gebrauch. Zudem ist Auto- und Motorradmesse der Kfz-Innung Rathenow. Diese kann bereits ab 10.00 Uhr besucht werden. Hauptpreis einer dortigen Tombola ist ein Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro. Die Verlosung erfolgt gegen 17.00 Uhr.