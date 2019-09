Matthias Henke

Gransee Noch nicht ausfinanziert ist der geplante Umbau des seit Jahren leer stehenden Granseer Bahnhofs zu einem Jugendfreizeitzentrum.

Darüber informierte Fachbereichsleiter Nico Zehmke von der Amtsverwaltung am Dienstag bei der Sitzung des Finanz-, Sozial- und Kulturausschusses auf Nachfrage aus dem Publikum. Grund sei das gegenwärtig hohe Preisniveau, das von den Baufirmen aufgerufen werde, sagte er während der Einwohnerfragestunde. Wann mit dem Umbau des Bahnhofs begonnen werden kann, sei daher noch unklar, so Zehmke weiter. Derzeit arbeite die Amstverwaltung mit Hochdruck daran, eine Lösung zu finden, unter anderem in Abstimmung mit dem Land als Fördermittelgeber. Fest steht indes, dass bis Ende 2022 das Projekt abgerechnet sein muss. Bei einem Baubeginn im übernächsten Jahr sei das noch machbar. Die Stadt will Fördermittel aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb dafür in Anspruch nehmen.