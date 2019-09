dpa

Potsdam (dpa) In Berlin und Brandenburg ist am Wochenende mit Regen zu rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, soll es am Samstag vor allem in der Nordwesthälfte Brandenburgs leichten Niederschlag geben.

Die Höchstwerte liegen demnach bei 18 bis 22 Grad. Auch für den Sonntag rechnen die Meteorologen mit einer starken Wolkendecke am Himmel. Gebietsweise kann es zu schauerartigem Regen kommen, hieß es. Die Temperaturen sinken dann voraussichtlich auf 19 Grad ab.